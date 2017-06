Ley violencia de género: Di Filippo acompañó y pidió que no se haga politiquería con el tema

El presidente del bloque convergencia, Alfredo Di Filippo al fundamentar su voto positivo dijo que no le gustaría que de este tema se use políticamente y que se sectorice el proyecto.

“Vamos a votar no porque la ley solucione algo, porque no va a solucionar el problema que es gravísimo y complejo. Sociedades avanzadas discuten sobre este tema y no pueden resolverlo porque tiene raíces profundas, de una violencia que está enquistada en la familia y que posiblemente venga de años y que ahora recién la mujer se animó a hablar, a decir y defenderse”, fundamentó.