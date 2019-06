Linares rechazó el cierre de la Universidad de Chubut

El candidato a gobernador por el Frente Patriótico Chubutense, Carlos Linares, rechazó hoy de manera enfática el cierre de la Universidad de Chubut y dijo que «pocos dirigentes han mostrado tanto desprecio por la educación como Arcioni».

Linares dijo que «en la desesperación de ver que se les termina el poder, desde el gobierno buscan generar angustia en la gente cuando en realidad es él el que tiene que dar explicaciones sobre la crisis educativa que vivimos en Chubut».

«Si Arcioni tuviera un compromiso real con la educación hubiera echado antes a su ministra Cigudosa cuando se descubrieron hechos de corrupción, la sacaría hoy mismo de la lista de candidatas a diputada y hubiera participado de los dos debates que se hicieron en instituciones educativas, un colegio y una universidad. En ambos casos decidió ausentarse. Sólo aparece para fotos de campaña».

Ante las dudas en torno al destino de la Universidad de Chubut, Linares manifestó: «Ya lo expliqué, nosotros no cerramos ni cerraremos ninguna universidad. El peronismo se destaca por abrir universidades. Acá el único que se ocupa de que cada día haya menos establecimientos educativos es el propio gobernador, que tiene el 60 por ciento de las escuelas con serias deficiencias edilicias, con chicos que no puede estudiar porque no tienen gas y con 100 días sin dictar clases».

«Cuando uno ve que un gobierno atravesado por la corrupción, con funcionarios presos y una pésima gestión busca confundir a la sociedad y apelar a la mentira, entonces nos damos cuenta de que está tocando fondo», señaló Linares en declaraciones a la prensa.

Linares recordó que fue la actual intendenta de Rawson, Rosana Artero, y referente del espacio del gobernador Arcioni quien expresó su rechazo a esa casa de estudios durante la sesión del Concejo Deliberante del 9 de diciembre de 2010.

«Nosotros creemos que tiene que continuar y garantizar que los estudiantes puedan egresar con una educación de excelencia. La desesperación de Arcioni por perder el próximo 9 de junio lo lleva a confundir a la gente y sembrar angustia. Primero deberían resolver sus internas y después ver que ofrecen de acá al futuro», agregó Linares.