Lleral pidió paciencia y adelantó la intención de reunirse con familiares de Santiago Maldonado

n la mañana de ayer arribó al Juzgado Federal de Esquel el Dr. Gustavo Lleral para hacerse cargo formalmente de la causa

donde se investiga la desaparición de Santiago Maldonado.

Se entrevistó con el juez Guido Otranto, recorrió las instalaciones y minutos antes de las 12 brindó una rueda de prensa donde pidió el compromiso de la sociedad para esclarecer lo sucedido.

“Se trata de un caso importante, muy sensible, donde hay que encontrar a un ser humano, a una persona que está desaparecida por hoy, y esto es algo que exige el compromiso como sociedad”, dijo el magistrado de Rawson, quien sostuvo que

“es para reflexionar sobre qué es lo que nos pasa como sociedad, hay una familia que está sufriendo y en estos momentos todos tenemos que estar concentrados en eso. Y todo aquel que pueda aportar algún dato certero sobre esta persona será bienvenido”.

Lleral calificó de respetuoso y cordial el primer encuentro con Otranto. “Tuvimos una reunión y yo vengo a trabajar en el edificio donde él desempeña sus funciones y ya tenemos un espacio asignado para trabajar. Me reuní con Otranto para ver cómo nos vamos a organizar en el edificio, porque es como ingresar a una casa que está ocupada por otra familia. Y yo por supuesto con toda la cordialidad de estos casos”.

Sobre la causa, aclaró que hasta ayer no había leído el expediente y los detalles que conocía era los que se venían ventilando por la prensa. “En este momento no puedo anticipar nada, estamos abocados a tomar conocimiento del expediente, algo que lleva su tiempo. No tengo ningún conocimiento de la causa y necesito tiempo para eso”.

No obstante, sí señaló que “todo lo que se haya hecho será de utilidad para la investigación”.

Pidió paciencia al señalar que “el expediente judicial estaba en manos de otro juez, y yo estaba abocado a otras cosas. Lo que puede saber es lo que todos sabemos, y ha salido en los medios, y nada más. Yo estaba en funciones en mi juzgado con una gran cantidad de casos entre manos. De repente esos casos quedaron en manos de otro juez, y bueno, somos seres humanos. Ahora vengo a conocer la causa luego de que la Cámara me asignara esta labor jurisdiccional en este caso”.

Al ser consultado por los medios que dispone para avanzar con el trámite judicial, Lleral dijo que “son los razonables que se necesitan para trabajar en una oficina”.

AUDIENCIA CON LA FAMILIA

Sobre el contacto que mantuvo a poco de ser designado con familiares de Santiago Maldonado, manifestó que “fue un diálogo cálido y de respeto como ya lo reflejó la familia”. Y adelantó la intención de tomar contacto personalmente en los próximos días. “Vamos a tener audiencia con la familia pero todavía estamos arbitrando los medios. Y primero tengo que ver el expediente”.

Agregó la necesidad de entender que “cualquier persona que hace 50 días que no tiene noticias de un familiar, sentiría lo mismo. El punto es canalizar ese dolor y aportar los datos que sean pertinentes para encontrarlo”.

El Chubut