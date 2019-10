Los Altares y Las Plumas expresaron su preocupación por el estado de deterioro de la Ruta Nacional N° 25

Se acerca el inicio de temporada de verano y con ella el aumento del flujo vehicular por la llegada del turismo en la zona. La obra de repavimentación de los primeros 27 km que une a ambas localidades lleva más de un año y se extenderá hasta mayo. Entre tanto, la ruta sigue deteriorándose, aumentan los accidentes vehiculares y no hay respuestas desde Vialidad Nacional.

Los jefes Comunales de Las Plumas y Los Altares, Nilda Tolosa y Mario Oviedo respectivamente, manifestaron su preocupación por el estado de deterioro en el que aún se encuentra la Ruta Nacional N° 25, en el tramo que conecta esas localidades, entre la zona Cordillerana y la Costa Atlántica en la Provincia.

Además, sostuvieron que la única obra ejecución, que abarca 27 km. lleva más de un año y se extenderá hasta mayo; en ese marco, y frente al aumento de los siniestros viales, siguen sin obtener respuesta de Vialidad Nacional.

Deterioro y demora en las obras

Al respecto, la jefa comunal de Las Plumas, Nilda Tolosa, aseguró que “el estado de la Ruta 25 es una preocupación de hace bastante tiempo, y sostuvo que “si bien se empezaron con 27 km de reparación, en noviembre se va a cumplir un año de que la empresa que tomó la licitación está trabajando, y sin embargo, cada día se deteriora más”.

“La pavimentación nueva va desde el puente de Las Plumas hacia Paso de Indios, y todo el tramo está totalmente deteriorado, hay partes que ya no se puede transitar”, indicó la Jefa Comunal, y agregó que “la empresa ha pedido una ampliación del tiempo de ejecución de la obra y los trabajos se van a prolongar hasta mayo”.

En este sentido, Tolosa expresó: “Está llegando otro verano, lo que implica un aumento del flujo vehicular en la zona por el turismo, y estamos teniendo muchos accidentes de tránsito”, y afirmó que “ya lo he manifestado en medios de comunicación y con notas a Vialidad Nacional, pero no estamos viendo avances, porque si bien se van a terminar estos 27 km., tenemos más de 100 km que están en pésimas condiciones y no existe ninguna perspectiva que en el corto plazo se vaya a reparar”.

Sin respuestas por parte de Nación

Por su parte, el presidente de la Comuna Rural de Los Altares, Mario Oviedo, explicó que “el tramo de Las Plumas a Los Altares está muy complicado, tiene mucho baches profundos, y estamos esperando que Vialidad Nacional decida repararla”.

“Se han hecho mucho reclamos a Nación, al organismo de Vialidad Nacional, pero hasta al momento nunca tuvimos respuestas”, aseguró el Jefe Comunal, y manifestó: “Una vez más pasa el invierno, estamos en primavera, y cada vez, para la temporada de verano, la ruta está muy rota, y si bien la gente transita con mucha precaución, hay muchos accidentes viales a raíz de los baches y el estado general de la ruta”.

“Hay tramos que están destruidos y si bien hay una parte que se está reparando, va muy lento. Por eso estamos esperando que Vialidad Nacional apure los trabajos para que, al menos, esa parte se termine lo más rápido posible”, explicó Oviedo, y reiteró que “nunca llegamos a una solución y no hay respuestas para repararla, hace tres años que estamos esperando”.