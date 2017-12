“Los votos no están asegurados” dijo Pagliaroni

El diputado de Cambiemos, Manuel Pagliaroni le solicitó al presidente del bloque Chubut Somos Todos, Jerónimo García que convoque al Ministro Coordinador, Sergio Mammarelli, al de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Pagani y al Ministro de Economía, Pablo Oca por el paquete de leyes que la Cámara debe tratar el próximo 9 de enero en sesión extraordinaria.

Indicó que la ley de emergencia la están estudiando con los integrantes de los bloques Convergencia y Frente de Agrupaciones. Además quieren incorporar para esa sesión el nuevo esquema tributario para las Comunas Rurales.

Pagliaroni que ofreció una conferencia de prensa junto al intendente de Gobernador Costa, Miguel Gómez espera que la próxima semana concurra a la Legislatura el Ministro Coordinador por la ley de emergencia, “tengo mis dudas por cómo se le pagará a los proveedores, tampoco me queda claro la venta de bienes públicos y no estoy de acuerdo con la quita de los subsidios porque no se prevé si son para las cooperativas, los Bomberos Voluntarios o del transporte, por lo tanto estas cosas deben ser clarificadas”.

En cuanto a la presencia del Ministro Alejandro Pagani dijo que deberá explicar cómo se han distribuido las obras en las distintas localidades y en cuanto al ministro Oca para que se refiera al presupuesto y la tributaria.

“Esta semana evaluaremos los proyectos y la próxima esperaremos la presencia de los ministros”, expresó Pagliaroni.

El legislador dejó en claro que los votos no están asegurados “estamos evaluando proyecto por proyecto porque la Cámara no es una escribanía, este poder es uno de los más austeros del país pero está teniendo deudas con los proveedores que debemos ir resolviéndolo”.

“Nos preocupan las obras”

En tanto el intendente de Gobernador Costa, Miguel Gómez dijo que la ruta 63 está muy abandonada porque la empresa LAL levantó el campamento por la emergencia y el no pago de certificados, “ahora Vialidad llevará una máquina para reparar el camino pero la empresa se fue y no sabemos si retomará los trabajos”.

Lamentó la situación porque es una época de turismo y además expresó su preocupación por que no hay obras para Gobernador Costa, “vine a ver al diputado Manuel Pagliaroni porque hace varios años se han terminado los proyectos ejecutivos pero las obras no se hacen, como por ejemplo la del hospital”.

En cuanto a materia de servicios públicos, el intendente sostuvo que está garantizada porque la produce la empresa Genneia, “la cooperativa sólo hace la distribución, pero estamos preocupados por la quita de los subsidios que repercutirán en la localidad, queremos que los diputados nos acompañen en esto porque el no pago de las deudas por parte de la provincia a Genneia no garantiza el mantenimiento de los motores, así que hasta marzo tendremos energía”.