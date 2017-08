Por Maldonado, el Ministro de Gobierno será interpelado el 5 de septiembre

Con 14 votos del bloque del PJ FpV, dos del bloque Convergencia y el del presidente del bloque de Cambiemos, Eduardo Conde, el ministro de Gobierno, Pablo de Duran será interpelado el próximo 5 de septiembre para que informe a la Legislatura qué acciones concretas impulsó el Gobierno de la Provincia para la búsqueda del desaparecido Santiago Maldonado, acompañando la documental correspondiente.

Con la abstención de los diputados del Frente de Agrupaciones, Florencia Papaiani, Javier Cunha, Leandro Espinosa y Manuel Pagliaroni de Cambiemos y la negativa del bloque de Chubut Somos Todos, los legisladores le solicitarán al Ministro que relate los hechos en los que se produjo la desaparición del joven y cuál fue la participación que tuvo la policía de la provincia y gendarmería nacional. Que indique en que marco legal la Gendarmería Nacional desarrolla tareas de represión en territorio provincial y que acciones ha tomado la provincia ante los excesos manifiestos por parte de dicha fuerza federal.

Indique cuál es la actual función de la Prefectura Naval en la zona de conflicto.

Que acredite las denuncias o reclamos efectuados por el gobierno de la provincia ante la supuesta vinculación de los grupos en conflicto con otros grupos extranjeros o transnacionales, en que ámbito se realizaron los mismos y las pruebas aportadas.Toda otra información que permita esclarecer la delegación de facultades propias en las fuerzas federales y que muestre todo lo actuado en procura de la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Amplio debate

Un amplio debate se generó en torno a la interpelación del ministro, algunos legisladores como Manuel Pagliaroni indicó que “hay temas que deben tener mesura, las respuestas deben ser concretas porque es inaceptable en democracia que haya un nuevo desaparecido como el caso de Ivan Torres o Julio López, entiendo que el aprovechamiento político tiene una carga negativa para las instituciones, por eso me abstengo”.

Pagliaroni hizo un llamado a todos los responsables que tengan a su alcance seguir con la búsqueda de Santiago Maldonado porque es una obligación del conjunto del Estado.

En tanto, la presidente del bloque de Frente de Agrupaciones, Florencia Papaiani no acompañó la solicitud porque consideró que la mayoría de los ministros y funcionarios del gobierno cuando se los ha convocado a una comisión han venido sin inconvenientes a dar charlas enriquecedoras, “por lo tanto no estamos dispuestos a acompañar una interpelación”.

Para Touriñan hay excesos

Para el presidente del bloque del PJ-FpV, Javier Touriñan las fuerzas federales vienen cometiendo excesos de jurisdicción y solicitó la aparición con vida de Santiago Maldonado, “el art 123 capítulo 8 de la Constitución Provincial plantea el tema de la jurisdicción ya que no se admite esa fuerzas en el territorio provincial, salvo y con carácter excepcional necesita la autorización de los dos tercios de la Legislatura para que actúen en caso que haya un gran conflicto”.

Touriñan planteó que Gendarmería Nacional no puede avanzar sobre los yacimientos petroleros ni la policía federal pidiendo documentación de vehículos en rutas provinciales, tampoco la policía aeronáutica allanando la municipalidad, “no tengo dudas que no le cabe demasiada responsabilidad al gobierno provincial pero el accionar de Gendarmería fuera de la jurisdicción es lo que reclamamos, esto es poner el ojo sobre una sociedad que mira lo que hacen las fuerzas federales, y si el Estado Nacional viola la ley y la Constitución poco nos queda esperar”.

Se pidió por Otranto

La diputada del PJ-FpV, Cecilia Torres Otarola exigió que se esclarezca la situación, “es triste para los que venimos teniendo encontronazos sociales seguir con esta situación” y compartió el planteo formulado por su par, Viviana Navarro quien solicito que concurra a la Cámara el juez federal de Esquel, Guido Otranto para que se sigan clarificando el tema.

García: no a la interpretación

En tanto, el presidente del bloque de Chubut Somos Todos, Jerónimo García dijo que los derechos humanos no son patrimonio de ningún sector en la Argentina, “la legalidad debe estar sobre los ciudadanos, este hecho a otros nos golpea por la sombra del pasado y de nada sirve las especulaciones, Maldonado debe aparecer con vida, nos manifestamos solidarios con el reclamo pero no compartimos la metodología de la interpelación porque el calibre de las preguntas compromete al gobierno de la provincia cuando no ha participado de los hechos”. Explicó que las medidas están dentro de una causa federal y no es función del gobierno contestar como se lleva adelante la actuación del juez federal, no es la metodología para compartir, “porque el ministro siempre ha mostrado predisposición para concurrir”.

Di Filippo: “hoy no tengo miedo”

Asimismo, el presidente del bloque Convergencia, Alfredo Di Fullipo planteó el acompañamiento de su bloque a la interpelación del ministro “por la actuación de las fuerzas federales en el territorio, el gobierno provincial no tuvo participación en el tema y la policía que tenemos es ordenada y prolija, cosa que no sucede en otros lados”.

Indicó que no se puede comprar lo sucedido el 22 de agosto de 1972 cogn lo que sucede ahora, “hoy las instituciones funcionan en el obierno de Macri y cuando nos tocan el timbre no es para venir a buscarnos sino porque llega un telegrama o una visita, yo sé lo que es que te entren a tu casa y te tiren todo pero observo que algunos se rasgan las vestiduras y hacemos demagogia en temas delicados y complicados”.

Sostuvo que se aprovecha la desaparición de un individuo para generar una historia política, “Gendarmería se excedió como ha pasado otras veces. El Dr Hipólito Solari Irigoyen ha sido un procer en estos temas y lo reivindico porque se ha portado bien con mi familia y con la gente que lo necesitó en la dictadura y le pusieron una bomba por defender los derechos civiles. Ahora no es la misma situación de aquellas épocas, la desaparición forzosa era un plan sistemático, aquí hubo un abuso con los que tiene el poder y las armas y se creen que tiene derecho de hacer cosas”.

Dejo en claro que no le tiene miedo al gobierno de Mauricio Macri, “no comparto la mayoría de sus políticas pero no le podemos tener miedo en que vamos a desaparecer porque antes cuando te golpeaban la puerta con la culata de los fusiles teníamos miedo, hoy si golpean la puerta no tengo miedo”.