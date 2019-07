Massoni: “Estamos llevando adelante un fuerte trabajo para encontrar a los responsables del atentado a la fibra óptica”

El ministro Coordinador de Gabinete, Federico Massoni, informó que la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chubut se encuentra trabajando fuertemente para encontrar a los responsables del atentado a la fibra óptica, que dejó sin servicio de telefonía fija, móvil e internet a gran parte de la zona, y posterior robo a una empresa de Trelew.

“Hay hilos investigativos llevados adelante por la Brigada de Investigaciones y espero que en muy poco tiempo tengamos las novedades del caso”, remarcó Massoni e informó que “el Jefe de la Policía, junto a la Plana Mayor y el Director de Seguridad, han establecido reuniones previas con personal de Movistar, Claro, que son los que tienen la fibra óptica desplegada en todo el territorio nacional”.

“En esas reuniones se establecieron protocolos de acción, y por ello, pocos minutos después de producido el corte ya se encontraban todas las unidades preparadas volcadas al control de Financieras, Bancos, y empresas que voluntariamente hicieron la denuncia a la Policía que manejan fondos para que nosotros controlemos la seguridad”, explicó el Ministro Coordinador.

El funcionario provincial informó que “se dieron dos llamados sospechosos y la misma Jefatura se dio cuenta que querían desviar la atención del lugar donde se podría estar realizando un delito”, y puntualizó: “La empresa de telefonía sabe exactamente dónde se generó el corte, nos debían avisar y mandar una cuadrilla para que hagan las reparaciones. Si bien ellos manifiestan que en no más de 30 minutos estaría arreglado el problema, estuvimos más de 5 horas y esto permitió que se lleve adelante un robo donde no teníamos denuncia por parte del titular como que tenía una caja de seguridad”.

En relación al robo, Massoni precisó que “todavía no tenemos certeza de la suma sustraída, porque nos dijeron una suma y luego otra, no han podido acceder a la caja de seguridad, sólo a una porción chica que no tiene puerta de seguridad. Lamentamos que se haya generado esto pero se debe hacer un trabajo en forma conjunta entre Policía del Chubut y la ciudadanía”.