Municipales de Trevelin definen medidas de fuerza por 48 horas

Al finalizar la asamblea, el sec. gral del SOEME, Antonio Osorio confirmó la medida, indicando a EL CHUBUT que estan a la espera que el intendente Aleuy los convoque a renegociar un nuevo acuerdo salarial, con otro porcentaje que se acerque mas a la realidad.

Expresó que gran parte de los trabajadores del municipio de Trevelin no están de acuerdo con lo firmado entre el gremio de Trevelin y Ejecutivo, un 10 % de aumento en dos tramos “por lo que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y entre todos tenemos que buscar una solución”.

En este sentido recordó Osorio que tuvo una reunión con el intendente de Trevelin el lunes. “Aleuy plantea como táctica no reconocer al SOEME o está tratando de que nos peleemos con el gremio de Trevelin. Nosotros solo queremos tener la oportunidad de sentarnos a negociar las condiciones de trabajo y el aumento salarial, tenemos representación para hacerlo y entendemos que los trabajadores de Trevelin no están de acuerdo con el aumento y no saben de qué forma se tomó la decisión”.

Más adelante dijo que “en el municipio de Trevelin se reúnen dos o tres y toman decisiones que afectan al total de los trabajadores municipales, fijando aumentos salariales que se alejan cada vez mas de la canasta básica y el costo de vida, con perdida del poder adquisitivo, llevando a la miseria a muchos trabajadores” afirmó.

Por último aclaró que el SOEME y ZO esta habilitado para representar a los trabajadores municipales de Trevelin “porque somos una regional y podemos representar a toda la zona oeste del Chubut, así lo marca nuestro estatuto, además yo soy miembro del consejo nacional de CTM el que tiene la firma del Ministerio de Trabajo de Nación”.

fuente diario el Chubut