«No vamos a permitir que los que intenten hacer tomas o inciten a las mismas queden impunes», dijo Sánchez

El intendente Augusto Sánchez encabezó una conferencia de prensa, acompañado por su equipo, donde aseguró que «el camino no son las tomas, vamos a urbanizar como corresponde, muchos los vecinos y vecinas necesitan una vivienda propia, con los servicios básicos garantizados y por eso estamos trabajando en el ordenamiento territorial».

“Algunos sectores han instigado a varias personas a realizar al menos cinco tomas de las cuales hemos desactivado cuatro“, explicó el intendente, y agregó que “la ocupación de tierras como extorsión es utilizada por los mismos que hoy piden que entremos con violencia a desalojar”.

El intendente aseguró que el Municipio hizo las “denuncias pertinentes entendiendo que los ocupantes no son números, son personas, y esta gestión siempre va a ponderar los derechos humanos”. Además el mandatario aseveró que “esas tierras nunca fueron transferidas al municipio”.

A su vez, Sánchez sostuvo que el proyecto de urbanización aprobado por ordenanza tiene “un amparo interpuesto por un privado, con medida cautelar de no innovar hasta tanto se presente un informe de impacto ambiental”, para lo cual se está trabajando junto a la provincia para que el estudio llegue lo antes posible. Por otro lado informó que será la primera vez que se implemente un sistema transparente de registro de solicitantes que tenga en cuenta la realidad de quienes solicitan y apunte a evitar la especulación inmobiliaria.

Asimismo, aclaró que no considera que las tomas sean la forma de “garantizarle un hogar digno a nuestros vecinos y vecinas”, algo en lo que se siente acompañado por aquellos pobladores y pobladoras que durante años “vieron cómo esto sucedía en altas esferas de decisión mientras ellos no pudieron acceder al sueño de la casa propia”, y resaltó que el municipio seguirá “denunciando a todos lo que realicen tomas».



Finalmente el intendente expresó que el objetivo de la gestión es lograr un pueblo con el «eje puesto en los derechos humanos, el cuidado del ambiente, en quienes habitan Puelo y en la honestidad», y concluyó: “Este es un equipo con mucho coraje, con determinación y un horizonte claro, que no va a dejar que los poderosos sigan estafando a la gente. La prioridad es Lago Puelo, vamos a construir un municipio mejor del que nos encontramos y eso lo vamos a hacer entre todos”.