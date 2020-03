“Nos encontramos el municipio sin recursos y endeudado”, aseveró Ingram

El intendente de Trevelin Héctor “Cano” Ingram dejó inaugurado el periodo de sesiones ordinarias este jueves por la mañana en el Honorable Concejo Deliberante de Trevelin. Estuvo acompañado por el Diputado Nacional, Santiago Igon, concejales, miembros del gabinete municipal, autoridades civiles, militares y eclesiásticas adherentes al a la gestión de gobierno y público en general.

A continuación detallamos el discurso que brindó la autoridad máxima del Pueblo del Molino.

Hace apenas 86 días, pronunciaba ante ustedes y la comunidad, el discurso de asunción como intendente de Trevelin. Presentábamos la propuesta de gestión, ratificando la plataforma elaborada en la campaña electoral que fue votada por los vecinos. Hoy, ratifico cada una de las palabras que le dieron forma a aquel discurso.

Pero debo presentar, como me comprometí a hacerlo, un informe de cada una de las áreas que conforman el gobierno municipal. Y lejos está este informe, de ser el que nos gustaría compartir.

Nos encontramos con un municipio no sólo sin recursos, sino que además de ello endeudado, desorganizado, con el personal desmoralizado por el mal trato al que habían sido expuestos, y con una comunidad que tenía respecto al Estado Municipal, una opinión, en su mayoría, negativa por la falta de cumplimiento de los servicios básicos que el Municipio debe dar.

El inicio de la gestión estuvo marcada por este contexto, sumado a la compleja situación socio económica, producto de las políticas neoliberales implementadas por el último gobierno nacional que tuvo a los sectores más postergados y al sector pyme como los más afectados, pero que también tuvo su impacto negativo sobre los recursos anuales del Estado Municipal.

Sin embargo, no nos quedamos en el rol de ser solo observadores de la situación, sino que desde el inicio mismo del mandato, todo el equipo que encabezo, se encuentra trabajando en reordenar cada área, reducir los gastos innecesarios, y gestionar los recursos necesarios.

A propósito de gestiones, ya concreté viajes a Buenos Aíres, donde presentamos una decena de proyectos, buscando financiamiento.

También llevamos adelante presentaciones ante el Gobierno Provincial y ante organismos descentralizados.

Son los primeros pasos y sabemos que para obtener resultados, tenemos que darle continuidad y seguimiento a cada una de esas carpetas.

RENTA HÍDRICA

En el discurso de asunción que hice mención antes, invité a todos los actores de la comunidad a acompañarnos en una iniciativa que puede significar una oportunidad de desarrollo para Trevelin, un ahorro importante en materia de costos de servicios a los vecinos, y sobre todo, una reparación histórica por lo que Trevelin y la región perdió.

Hablo del proyecto de Ley que llamamos de Renta Hídrica, en el que estamos trabajando junto al diputado Provincial Carlos Mantegna y el contador Ricardo Bestene. La iniciativa ha alcanzado el acompañamiento de actores sociales y políticos de la región, entre ellos intendentes y legisladores de distintos signos políticos.

Lo dijimos al lanzar la iniciativa: es un proyecto que no tiene banderías políticas porque el recurso es de todos. Nos toca encabezar el pedido en nombre de toda la comunidad, no de un partido.

En los próximos días haremos una presentación del proyecto ante los vecinos, porque entendemos que es una lucha que debe ser de toda la comunidad y para ello debe ser conocida en detalle.

También será presentada ante autoridades nacionales.



Y posteriormente será puesta a consideración de la Legislatura Provincial.

POLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO

Durante años, los trevelinenses hemos sido testigo de las idas y vueltas en torno al aprovechamiento del edificio que alguna vez albergó al Hotel Futaleufú. Desde un petithotel a una escuela de militares, pasando por una cárcel. Lo cierto es que ese edificio sólo ha recibido por parte del Estado olvido y abandono.

Con entidades de investigación científica, educativas y tecnológicas, hemos coincidido que una opción posible es la de crear en ese lugar un centro o polo científico tecnológico.

En el pasado mes de febrero, firmamos con representantes de una veintena de instituciones, un acta compromiso para avanzar en la creación de ese espacio destinado al conocimiento.

Desde la firma del acta inicial a la fecha, hemos tenido pedidos de investigadores y organismos científicos de distintos puntos del país, para sumarse a la iniciativa.

Somos conscientes de que el proyecto es ambicioso. Pero también necesario. Porque como lo expresara el presidente de la Nación Alberto Fernández en su discurso ante el Congreso de la Nación, “el conocimiento es clave para las políticas públicas y para el desarrollo”.

UNIVERSIDAD SAN JUAN BOSCO

Señores concejales. Esta gestión ha establecido una relación institucional con la Universidad Nacional de la Patagonia que, estamos seguros, redundará en beneficios para toda la comunidad.

Esta misma jornada, elevaremos un pedido de un predio a partir de la intención de tener en Trevelin una extensión aúlica. Este pedido se había realizado en el año 2017 pero no prosperó.

Hemos firmado convenios con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a través de los cuales contaremos con capacitaciones y asesoramiento de esa Alta Casa de Estudios, potenciando, además al Punto Digital como una herramienta de acceso al mundo digital.

También, se está reorganizando la oficina de Estadística con el seguimiento del Lic. Baroli de la UNPSJB. Ésta área no funcionaba al iniciarse la gestión.Consideramos un área de suma importancia como insumo para proyectos y evaluación de los mismos.



Coordinación de gabinete

Se trabaja en el fortalecimiento de oficina de Asuntos Legales. Se revisaron contratos de alquiler, de servicios, acuerdos de palabra, compromisos económicos a futuro firmados durante la gestión anterior. Se redactaron nuevos acuerdos marco con instituciones científico- técnicas, se proyectan más.

Se recibió un sumario administrativo en evolución y dos casos judicializados (amparo ambiental, ordenanza tenencia responsable)

Se programan visitas de gabinete y bloque de hcd a cada paraje con periodicidad.

Se comenzó a trabajar con salud, Área Programática Esquel y hospital local, en evaluación edilicia de puestos sanitarios, pedido de profesionales de salud, al hospital johnevans, accesibilidad de personas con discapacidad a tratamientos de rehabilitación.

Entre otros temas críticos en tratamiento se encuentran acceso a vivienda, a agua potable y saneamiento, a salud de calidad, libre acceso a costas de ríos y lagos, transporte público con frecuencia suficiente en todo el ejido.

Se solicitó desde esa secretaría el listado de vehículos pertenecientes al municipio y choferes habilitados para conducirlos, como también un informe de inventario de cada una de las áreas.

Los recursos de la municipalidad son de todos los vecinos. Los funcionarios debemos custodia por el tiempo que dure nuestra gestión y con ellos brindar el mejor servicio posible.

HACIENDA

Señores y señoras concejales. Al asumir al frente del Poder Ejecutivo Municipal, advertimos que un análisis preliminar de las finanzas del Estado Municipal reflejaba una deuda de 10 millones de pesos. No sólo que ese número quedó ratificado, sino que con el correr de las semanas, aparecieron proveedores de bienes y servicios reclamando el pago de facturas adeudadas, incrementando aún más el monto que se debía.

Ante ello, se resolvió discriminar proveedores; detalle de deuda, importe y período al que correspondía; además de recopilar toda documentación respaldatoria que la certificara.

A partir de ese trabajo, se encontró documentación por la que la anterior gestión suscribía deuda en 2019 para pago futuro en 2020. Como ejemplo de ello, podemos mencionar el caso del Coordinador de la Escuela de Música Municipal sujeto al pago de sus haberes por parte del Ministerio de Educación. La designación se realizó a principio de año. El Ministerio de Educación en junio señaló que no abonaría el sueldo. En diciembre, luego de un año de trabajo, el Coordinador no había cobrado sus haberes. El día 9 de Diciembre de 2019, firma un ACTA ACUERDO con la entonces Intendenta municipal Sra. Sandra Muñoz; en la que no sólo se le reconoce la deuda sino que además obliga el pago de la misma para el año 2020.

De igual modo, se encontró un contrato de locación de inmueble, utilizado en el año 2019 y que establecía que se abonaría su importe mensual en el año 2020. Éste caso se encuentra en Asesoría Legal para el análisis de posibles irregularidades del inmueble alquilado.

Estos desmanejos de los recursos del Estado Municipal han sido recurrentes y nos toca hoy afrontar las consecuencias de ellos.

Se comenzó a cancelar deudas. Las prioridades fueron establecidas teniendo en cuenta que si no cancelábamos determinada deuda no contaríamos con los servicios y/o productos que estos proveedores brindan; repercutiendo así en el normal funcionamiento del municipio. Ejemplos sobran:

A la empresa CAMUZZI se le debía desde Agosto 2019; a Telefónica desde abril de 2019, a los proveedores de combustibles el monto adeudado era millonario, a proveedores de publicidad se les adeudaba desde Mayo 2019.

De igual manera, a proveedores referidos al suministro de artículos de librería, artículos de limpieza; se les debía desde el periodo de Julio 2019 en tanto que se pagaron boletas por alquiler de fotocopiadoras correspondiente a todo el año 2019.

Prestadores de servicios de grúa y de camiones reclamaban deuda desde Julio 2019; servicios de sonido que se adeudaban desde agosto de 2019, servicios de hospedaje desde Abril de 2019.

E incluso, se abonaron becas municipales correspondientes a octubre del año pasado.

Esta situación nos puso en aprietos para poder hacer uso de los bienes del Municipio de Trevelin. Por ejemplo, camiones o maquinaria pesada estaba literalmente en manos de prestadores de servicios de reparaciones que esperaban pagos adeudados para liberarlos. Un camiónque estaba en esas condiciones, se suma al servicio esta semana.

Referido a los alquileres, se pudo abonar toda la deuda anterior; y se trabajó arduamente para poder disminuir dicho gasto.

Se alcanzó un acuerdo con la Cooperativa 16 de Octubre para refinanciar el convenio firmado por la deuda de la anterior gestión, logrado aliviar la situación de ahogo que esa deuda implicaba y que mantenía cautiva la recaudación de la tasa de recolección de residuos.





Desde la Secretaria de Hacienda, se trabaja responsablemente en el gasto a incurrir, siendo el principal objetivo, la administración eficiente de los recursos municipales.

Para un mayor y efectivo control, el área de Compras, que durante la gestión anterior dependía de la Secretaría de Gobierno, se trasladó a la Secretaría de Hacienda; entendiendo que administrativamente se debe conocer y controlar los gastos desde el área encargada luego de hacer efectivo su pago.

La Secretaría de Hacienda trabaja de manera conjunta con las secretarías de Obras Públicas y de Ambiente, para el saneamiento y correcta carga de datos catastrales que inciden en el cálculo de impuestos; y por ende en la propia recaudación. Se había modificado en la anterior gestión el catastro pero ello no volcado al sistema en hacienda, lo que implicaba que impositivamente, esos cambios no fueran efectivos.

EMPLEADO MUNICIPAL

Al inicio de este informe, señalé que encontramos un municipio desordenado. En donde se detectó rápidamente esa situación fue con el personal.

En parte, entendemos que ello se debía a que ni siquiera se había planificado la incumbencia de cada área. Así, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno tenía a su cargo la recolección de residuos, defensa civil y servicios públicos entre otros. Solamente en ésa área, había 21 empleados sin revistar ningún control, ni dependencia directa específica.

Se reorganizó la tarea. La recolección de residuos y el GIRSU pasó a la secretaría de Ambiente. Sobre esto volveré más adelante.

Con una tarea coordinada por la Secretaría de Gobierno, cada una de las áreas realizó un relevamiento de las funciones que cumple cada empleado, tanto dentro del edificio municipal en el Centro Cívico, como en el resto de las dependencias y en los parajes. Se reasignaron tareas y se trabaja en la constitución de grupos de trabajo para fortalecer la labor.

Se trabajará en la actualización del ESTATUTO MUNICIPAL, entendiendo que es necesaria su modificación acorde a la situación actual del municipio. Creo necesaria la inclusión de la Carrera Administrativa del agente municipal; como así también la importancia de contar con un número máximo de agentes municipales en total y en cada una de las categorías. Entendiendo que debe existir una coherencia entre la cantidad de habitantes y el número de empleados municipales.

Aquí debo hacer un paréntesis. Se realizó una evaluación de los ítems que cada agente municipal percibía; y de acuerdo a ello se elevó un pedido de dictamen al Tribunal de Cuentas para verificar su correcta liquidación y pago; entendiendo que de existir irregularidades, el actual gobierno no las avalaría.

DEFENSA CIVIL

Concejales de Trevelin. Dejenme hacer un justo reconocimiento a los bomberos y brigadistas que en estos días, y en realidad siempre, ponen en riesgo su integridad física en servicio de la comunidad. Estos días han sido protagonistas de acciones que merecen ser destacadas. A todos y cada uno de ellos y ellas, en nombre de la comunidad de Trevelin, muchas gracias.

La gestión entiende que la seguridad de la población ante eventuales situaciones de emergencia no podía continuar dependiendo de la improvisación. El tener una persona al frente de una oficina de Defensa Civil no era suficiente ni efectivo.

Se está trabajando en la puesta en ejecución de la junta municipal de defensa civil, creando un espacio físico con personal capacitado para la atención de todo tipo de emergencias y trabajar en la prevención de eventos no deseados.



Asimismo se continúa trabajando en conjunto con la empresa Hidroeléctrica Futaleufú y el ORSEP (Organismo regulador de seguridad de presas), estando previsto la colocación a la brevedad de la cartelería de señalización para emergencias hídricas, aportadas por dicha Empresa.

CEMENTERIO

Se proyecta realizar un trabajo de reorganización del espacio destinado al cementerio municipal, realizando un relevamiento y actualización de datos; rescatando y poniendo en valor la parte histórica del mismo. Teniendo como objetivo final la concreción de un nuevo cementerio.

Trabajo similar, se prevé realizar en los cementerios de Lago Rosario y Los Cipreses, en acuerdo con las comunidades de ambos parajes.

JUNTAS VECINALES

Se prevé promover la participación ciudadana a través de la conformación de las juntas vecinales barriales, organizaciones fundamentales para afianzar el vínculo entre los vecinos y el gobierno municipal.

PARAJES

Es impronta de nuestro gobierno, tener una fuerte presencia en los parajes.

Se articula un equipo de trabajo en el territorio que vincula las secretarías de Gobierno, Desarrollo, Obras Públicas y Ambiente. La mayor preocupación hoy, es el déficit habitacional y la falta de accesibilidad a los servicios.

Está previsto tener un vínculo permanente y ejecutivo entre los 4 parajes, a través de un coordinador, para agilizar las propuestas, sugerencias y necesidades de los vecinos del lugar.



Por instrucciones precisas de este Intendente, la atención a los vecinos de los parajes es establecida como prioritaria. Y ese vecino se debe llevar una respuesta.

En estos primeros meses de gobierno, se activaron gestiones para dar respuestas a necesidades en algunos casos históricas.



Se inició la obra de captación y distribución de agua potable en dos sectores de Sierra Colorada para abastecer a 47 familias, a través de un proyecto del INTA, presentado en esta municipalidad en 2016, que disponía de los materiales y que no se había concretado por falta de la decisión política en la disposición de la mano de obra.

En el año 2016, el Concejo Deliberante aprobó que se avance en un convenio para la instalación de una antena de movistar en Aldea Escolar y que le asegurara cobertura a Los Cipreses. Esa instalación no se concretó. Según autoridades de la propia empresa, la antena estaba presupuestada, pero por las demoras del Estado Municipal en elevar la ordenanza e información que la empresa necesitaba, la antena fue retirada del presupuesto anual.

Hemos iniciado gestiones para actualizar aquel convenio y poder dar a los vecinos de Aldea Escolar y Los Cipreses la posibilidad de acceder a la telefonía celular e internet. Y avanzamos un poco más y ya iniciamos conversaciones para que el mismo servicio llegue a los vecinos de Lago Rosario y Sierra Colorada, así como mejorar la cobertura en el casco urbano de Trevelin.

También, se reactivó el expediente para la construcción de viviendas en Lago Rosario y Sierra Colorada, expediente que dormía en un cajón en una oficina en Rawson. Semanas atrás firmamos el acta de inicio de obra.

De igual manera, reactivamos el proyecto de construcción del puesto sanitario de Sierra Colorada que estaba en pausa sólo por la falta de un papel.Se terminó de completar la documentación técnica y estamos a la espera del inicio de obra.

CARPINTERIA MUNICIPAL

Se está trabajando en conjunto con la Secretaria de Producción para reorganizar la carpintería municipal, a través de una figura jurídica que permita la participación de privados y el Estado municipal, con el fin de transformar el lugar en un taller de aprendizaje, resolver trabajos de carpintería para la municipalidad y fuente de recurso para personal idóneo en la materia.

OBRAS PÚBLICAS

Al iniciar el mandato, se encontró una secretaría totalmente desarmada en lo operativo tanto en el área de servicios públicos como en el área de obras públicas, con el parque automotor destruido y maquinaria vial en mal Estado.





La mejor manera de tomar la dimensión de esta problemática es que en toda la municipalidad de Trevelin no había ni una bolsa de cemento. Y el personal operativo sin herramientas básicas ni tareas diarias asignadas.

En síntesis, una municipalidad sin capacidad alguna de reacción a la problemática de corto, mediano y largo plazo.

En materia de Obra Pública, en los últimos años las inversiones fueron pocas, sin tener en cuenta una idea de desarrollo y en muchos casos a medias.

Y algunos sectores, como la zona sur y los parajes fueron relegados.

En cuatro años no se construyeron viviendas, quedando en la memoria el anuncio de 400 unidades habitacionales jamás construidas.

La planta de tratamiento de líquidos cloacales está al tope de su funcionamiento, requiriendo un plan de mejoramiento propuesto por la Cooperativa 16 de Octubre pero que nunca se concretó.

Los pobladores de áreas rurales y sub rurales, así como los parajes, sufren la falta el agua potable.

Sobre todos estos temas hubo anuncios y firmas de convenios. Sólo eso.

Se inicia el período de gobierno con un grave déficit, pero con el convencimiento que podemos salir adelante. Ya, en tres meses de gobierno, se iniciaron inversiones que superan los diez millones de pesos, inversión que se pudo materializar sólo con gestión ejecutiva y con la fuerza que da el compromiso asumido.

Las gestiones iniciadas ante el Gobierno Nacional superan ampliamente la suma de los dos mil millones de pesos.Podemos mencionar entre ellos:

Proyecto en conjunto con la Coop 16 de Octubre para nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales.

Proyecto de la ampliación de infraestructura de servicios para la zona norte de la ciudad.

Proyecto de construcción de pavimento articulado, pavimento de hormigón y asfalto que sumando todos son aproximadamente 80 cuadras.

Pedido de la inclusión de la construcción de acceso norte y acceso sur de la ciudad en el proyecto ejecutivo de la Ruta 259, accesos que no estaban incluidos en el proyecto anterior.

Proyectos y pedido de financiamiento para mejorar el servicio de agua en los parajes, trabajo en conjunto que está haciendo la municipalidad con la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia para que las familias vecinas cuenten con este servicio básico.

Esta gestión está haciendo hincapié en la articulación con todos los sectores, organismos e instituciones afines etc. para que entre todos podamos poner a Trevelin en el lugar que queremos.

Trevelin ha crecido desproporcionalmente en relación ala prestación de servicios públicos.

Para el mantenimiento de calles municipales de ripio y callejones vecinales, que suman más de 155 kilómetros, la municipalidad cuenta actualmente tan solo con una motoniveladora.

Es entendible que el vecino tenga la urgencia de tener su calle en buenas condiciones, es entendible la queja que hace por las redes sociales de que su callejón está lleno de “pozos o serruchos”.

Sí, es deber de la municipalidad brindar este servicio. Y no nos escudamos en excusas.

Pero hoy la capacidad de dar respuesta a esa demanda está en su mínima expresión. Los invito a trabajar juntos para revertirlo y poner a Trevelin y Sus Parajes de Pie.





DESARROLLO SOCIAL

Recibimos la Secretaría de Desarrollo Social con un equipo de trabajo activo y con perfiles definidos que se articula naturalmente en el quehacer diario.

Iniciamos las actividades en el Edificio Municipal con las oficinas de atención de la Secretaría en el Segundo Nivel, a las que se accedía por escalera o ascensor, el cual frecuentemente se encuentra inhabilitado. Consideramos necesario, y por tanto así lo hicimos, reubicarla en un lugar accesible como es el Nivel 0 al cual se puede llegar sin barreras.

Nos encontramos con los edificios dependientes de la Secretaría con un estado de desatención y falta de mantenimiento importante, y el vehículo asignado para el trabajo en el territorio se encuentra inoperativo.

Asumimos la gestión con una situación social preocupante que deviene de las políticas nacionales de los últimos años y la actual crisis provincial que se traduce en demandas constantes de los vecinos que están relacionadas con ayudas económicas destinadas al pago de Servicios de LUZ, GAS, ALQUILERES, módulos alimentarios y a situaciones vinculadas a la Salud.

Se incrementan en este último mes los requerimientos para el abrigo y refacción de viviendas y la preocupación de las familias para que los niños tengan un inicio escolar con útiles y vestimenta adecuada.

Adultos Mayores

La Municipalidad de Trevelin cuenta con el Complejo Habitacional “Enrique Escoin” que tiene 18 casas donde se alberga a adultos mayores con carencias de recursos económicos, familiares y habitacionales.

Si bien lo recibimos con un funcionamiento ordenado, el estado de mantenimiento de las viviendas y del complejo da cuenta de la falta de atención en la asignación de recursos para el mismo.

Estamos presentando ante el programa de Fortalecimiento Institucional de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores un proyecto que nos permita contar con el financiamiento necesario para abordar los aspectos edilicios y de equipamiento dado que la situación financiera Municipal no nos permite una intervención integral en ese sentido.

Así mismo y en el marco de la propuesta de ordenamiento enviaremos a este Concejo Deliberante un Proyecto de Ordenanza que le dé marco legal a su funcionamiento.

Otro objetivo que nos hemos planteado, y en el que no estamos dispuestos a claudicar, es la recuperación del Club de Día de PAMI para lo cual hemos iniciado las primeras conversaciones.

Nos preocupa la situación habitacional en general y de los adultos mayores en particular y muy especialmente en los parajes para lo cual la gestión trabaja en identificar y gestionar programas de financiamiento para abordar de manera efectiva la problemática.

Desde la Secretaría, y en articulación con las distintas áreas de gobierno se trabaja en dar respuesta, en lo cotidiano, a las demandas de los adultos mayores haciendo hincapié en la situación de aquellos que están más desprotegidos a través de asistencia alimentaria, calefacción, abrigo de las viviendas y gestión de ayudas. Nos proponemos propiciar y apoyar las actividades culturales, deportivas y recreativas para la tercera edad.

NIÑEZ Y FAMILIA

Conjuntamente con el Gobierno Nacional se llevará a cabo en Trevelin la ampliación de Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional a través de la Tarjeta Alimentar con el propósito de favorecer el acceso a la canasta básica de alimentos. Contará con un total de 296 beneficiarios incluidas madres y padres con niños de hasta 6 años de edad y embarazadas a partir del tercer mes de gestación que cuente con la Asignación Universal por Hijo.

La entrega de la tarjeta está supeditada a una capacitación que deberán cumplir los beneficiarios en temas de nutrición; pretendemos ir más allá de los requerimientos básicos del programa y poder además llevar adelante con las familias un programa de acompañamiento que les permita fortalecer las capacidades de crianza de sus hijas e hijos tendientes a compartir saberes, experiencias e información vinculados al desarrollo infantil.





Hemos hablado con autoridades de la Cámara de Comercio de Trevelin para pensar en estrategias que lleven a que los beneficiarios elijan comprar en comercios locales, para que ese dinero quede en el circuito comercial de Trevelin.

Trabajamos en fortalecer el Servicio de Protección de Derechos propiciando la articulación de los Programas que lleva a cabo con el accionar propio y cotidiano de la Secretaría, poniendo a su vez a disposición los recursos necesarios que estén al alcance del gobierno municipal.

Continuaremos trabajando con el Estado Provincial, más allá de los retrasos que se dan en el tiempo, con los programas de asistencia a las familias tales como: Plan Calor, módulos alimentarios, kits escolares, ayudas sociales y para pequeños emprendimientos.

Convocaremos el CONSEJO MUNICIPAL de DISCAPACIDAD promoviendo su fortalecimiento con el objeto de consolidar un espacio asesor en la definición de políticas y proyectos que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

GÉNERO

Desde la Secretaría se está llevando a cabo la convocatoria a las instituciones locales, incluido este cuerpo deliberativo, para la modificación de la ordenanza N° 1718/19 que crea el Consejo Municipal de la Mujer porque entendemos que la misma presenta serias dificultades para su aplicación. En el mismo sentido se trabajará en la elaboración de su reglamento interno con el afán de poder contar con el asesoramiento de este espacio de participación para el diseño de las políticas de género de la gestión.

SITUACIÓN SOCIAL

Como expresé anteriormente iniciamos la gestión con una situación social comprometida dado el contexto económico recibido en el orden Nacional, ello sumado a la crisis provincial y al déficit económico financiero municipal dificulta las posibilidades de dar respuesta a la población más vulnerable; no obstante trabajamos arduamente en la racionalización de los recursos y en la consecución de financiamientos y programas que nos permitan un abordaje integral al desarrollo social comunitario.

AMBIENTE

A través de la creación de la Secretaría de Ambiente se busca la planificación de un Trevelin sostenible, donde se jerarquice y se le dé la importancia que merece el ambiente.

La secretaria engloba varias áreas, tanto operativas, como de educación y promoción de hábitos saludables y de cuidados del ambiente.

Operativamente la subsecretaria de espacios verdes la encontramos en un estado de deterioro y falta de planificación total. La maquinaria con la que se cuenta es insuficiente para el funcionamiento mínimo. Recibimos máquinas y herramientas totalmente deterioradas y escasas

5 motoguadañas, de las cuales solo 2 se encuentran operativas.

Un tractor corta césped con regular funcionamiento, el cual ya debió repararse dos veces.

Un tractor corta césped, que por una deuda con el proveedor del año 2017, lo tenía retenido luego de ser llevado a su primer service. Ya gestionamos su entrega para los próximos días.

En una situación similar se encuentra el elevador que se debe utilizar para las podas en altura.

El tractor con los carritos con el cual se recolectaban los restos de poda tiene motor fundido.



Nuestros espacios verdes estaban con infinidad de problemas en sistemas de riego por falta de mantenimiento; con arbolado público sin podas planificadas y sin proyección de nuevas plantaciones, a pesar de tener en el vivero municipal especies de más de 6 años listas para plantar.



El manejo de los restos de poda es inadecuado y sin un predio donde realizar el acopio de los mismos. Hoy, ya tenemos un predio donde acopiar esos restos.

Falta de insumos en el vivero y ningún proyecto en marcha.



Con el personal sin indumentaria de trabajo y seguridad adecuados. Ya adquirimos elementos mínimos de seguridad para los trabajadores.



Ya presentamos en Nación y Provincia proyectos que nos ayuden a equiparnos y poder mantener adecuadamente los predios actuales y poder generar nuevos espacios verdes en la zona sur de Trevelin. En los parajes la situación es la misma.

Se creó la coordinación de gestión integral de residuos sólidos urbanos, con el fin de dar un enfoque integral a los residuos domiciliarios.



El sistema de recolección actual en Trevelin y los parajes presenta particularidades que lo hacen complejo y oneroso.



El sistema debe cubrir la zona urbana, a la que se le suman los callejones vecinales; zonas rurales y subrurales y los parajes Aldea Escolar, Lago Rosario, Sierra Colorada y Los Cipreses. Una vez realizada la recolección se deben transportar los residuos a la Planta de tratamiento ubicada a 45 km en la localidad de Esquel.



El recorrido que realizan los vehículos afectados es de 9.000 km mensuales, de los cuales 2.000 km se realizan en la recolección y 7.000 km en el traslado a la disposición final en Esquel.



Para toda esa operatividad recibimos en funcionamiento un camión compactador del año 2000, y dos volcadores, uno del año 1995 y el otro del año 2010, y una camioneta Saveiro del año 2007, que realiza el apoyo en la recolección.



Un camión compactador con motor fundido que estaba en reparación hace un año aproximadamente, el cual ya está probándose para comenzar a cumplir tareas en el área.



Queda claro que el parque automotor es obsoleto e ineficiente para cumplir con la demanda actual y futura, ya estamos gestionando la compra de nuevas unidades a través de créditos PRODISM.



Los trabajadores del sistema de recolección no recibieron indumentaria idónea para la tarea que desarrollan en muchos años, compramos los elementos mínimos de seguridad y estamos gestionando la compra de indumentaria adecuada.



Parte del sistema lo recibimos tercerizado, sin una planificación, ni una adecuada gestión de los residuos que recolecta.

El actual tratamiento de los residuos en Trevelin, necesita una mirada más enfocada hacia la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, por lo tanto requiere de cambios y reestructuración, desde un lugar adecuado para la centralización del parque automotor y coordinación de las tareas, hasta la capacitación del personal, dado que nunca recibieron una los trabajadores actuales.

Apoyamos una economía circular donde los materiales sean reutilizados y re manufacturados. La implementación de puntos limpios donde los residuos que se generan se transformen en materia prima para emprendedores es una política que estamos llevando adelante. Pronto tendremos puntos limpios.

Las diferentes problemáticas ambientales de Trevelin nos obligan a darles un enfoque amplio. Nos reunimos con instituciones científico técnicas y con grupos de vecinas y vecinos preocupados por esos problemas. Para lograr soluciones integrales necesitamos de los saberes y experiencias de todas y todos los actores de la comunidad.



Estamos dispuestos a actuar en conjunto y lograr un Trevelin sostenible.

CULTURA

En estos dos meses, la Secretaría de Cultura ha realizado varias actividades en los diferentes espacios edilicios, dependientes de la Secretaría. Planificamos y realizamos muestras desde el mes de enero en el Centro Cultural, pretendiendo que dicho espacio esté abierto a la comunidad desde las 07:00hs. hasta las 23:00hs aproximadamente, culminando cada jornada con la utilización de la sala de ensayo.

En el caso del Museo regional que funciona en el histórico edificio Molino Andes se realizó una muestra y degustación del patrimonio gastronómico del lugar entendiendo que dicha actividad va de la mano con lo que promueve el Museo.

Por otro lado, se trabajó en el ordenamiento de la biblioteca y el archivo histórico mientras que se diseñan propuestas que brindará el Museo a la comunidad, ejemplo de ello es el vínculo con las escuelas de distintos niveles.

En relación a esta última institución pretendemos trabajar fuertemente para que el municipio se convierta en un actor educativo más. Entendemos que tenemos mucho para ofrecer y no solamente los espacios físicos.

Otro edificio con una utilidad fundamental es el Salón Central, en el cual además de espacio propicio para que se realicen actividades culturales varias, funciona la sala municipal de cine, teniendo presente que se construyó con estos fines en la década del treinta del siglo pasado. Nos proponemos utilizar el cine con un fin didáctico y que la escuela sea un actor fundamental a la hora de aprovechar algunas proyecciones del espacio INCAA.

Seguiremos trabajando para la escuela Municipal de Música, y los talleres Municipales que convierten a la Secretaría de Cultura y Educación en hacedora de oportunidades

Estamos poniendo en valor la Casa del Artesano para que en un futuro se convierta en una alternativa para las personas que deseen realizar actividades culturales y productivas, vinculando en ello a la Secretaría de Producción.

Organizamos los festejos de Carnaval 2020 que además de involucrar a varios vecinos en la organización se sumó otra institución fundamental de Trevelin como lo es el Club Social Deportivo y Cultural Coronel Fontana.

En relación a los Parajes, apoyamos las fiestas populares; estamos haciendo hincapié en las casas de ventas de artesanías; en los Cipreses se amplió el horario de atención al público y se trabajó en conjunto con la Secretaría de Turismo. Estamos convencidos que debemos apoyar estos puntos de venta, porque no sólo son un beneficio económico, sino también mantienen nuestro patrimonio cultural.

Y en relación a esto tenemos una agenda anual con diferentes actividades como la Semana de Pueblos Originarios en donde se realizarán diferentes actividades.

También planificamos llevar adelante el Congreso de Historia que se realiza cada dos años en nuestra ciudad y que el año pasado no se realizó por falta de presupuesto.

En resumen, en materia cultural, estamos llevando adelante diferentes actividades, planificando a futuro con el objeto de ampliar el abanico de actividades, tomando como eje central a la Educación y la idea de Trevelin como Municipio pluricultural.

DEPORTES

Quiero ahora hablarles del área de deportes. Un área que debe tener un Estado presente que asegure el acceso a cada habitante, en especial al de menores recursos, al desarrollo de actividades deportivas. Para ello, es necesario contar con recursos materiales y humanos mínimos.

Como primer paso, se emprendió la tarea de recuperación de las instalaciones deportivas, que reflejaban la falta de mantenimiento.

Casi medio millón de pesos llevó solamente el poner en funcionamiento el natatorio. Fue necesario desde pintar las dos piletas, hasta la reparación y pintura de paredes, separadores de vestuarios y cambiadores; el arreglo del techo y pintura de baño de caballeros; pasando por el cambio del 90% de los vidrios simples que se encontraban rotos y generaban peligro para los usuarios.



Pero además debimos afrontar deudas contraídas por la anterior gestión que, de no abonarse, hubiera impedido iniciar las actividades en la pileta, como por ejemplo con el proveedor del cloro. La firma reclamaba el pago de dos facturas por 156 mil pesos y ya había cortado la provisión de ese insumo a las anteriores autoridades, quienes ante esa situación, en lugar de afrontar las deudas resolvieron pedir prestado cloro a la Cooperativa de servicios de Corcovado y a la Cooperativa 16 de Octubre. Por ello, además de pagarle al proveedor, tuvimos que devolver ese préstamo consistente en más de 200 litros de cloro.

Una vez más, el desmanejo de los recursos de todos los trevelinenses que quedaba en evidencia.

Sin embargo, los problemas están siendo superados.

Tanto la pileta como resto de las instalaciones del polideportivo están siendo aprovechadas por los trevelinenses.

Hemos sido anfitriones y/o organizadores de una Clínica de capacitación con entrenadores de selección nacional de Handball; torneos de handbally vóley; se iniciaron gestiones para la realización de clínicas de patín artístico, bicicleteada en el barrio Malvinas, juegos de verano con sedes en las instalaciones del barrio Malvinas; la escuela 37 y el playón.

Se desarrollaron tres colonias de vacaciones quincenales (más de 150 chicos, incluyendo becados acordado con acción social e incluyendo participantes con discapacidad).

También desarrollamos la Colonia de Adultos Mayores, se iniciaron dos talleres para mujeres en la sede del barrio Malvinas y el taller de futbol infantil en barrio Perito Moreno

Hemos reestructurado la escuela municipal de natación.

Gestionamos una silla de ruedas deportiva (actualmente en viaje hacia Trevelin).

Armamos el proyecto “Trono de Nubes Trail” y el proyecto de revalorización de carrera “Huella de los rifleros”.

Mientras tanto se trabaja en forma conjunta entre las secretarías de Deportes y Obras Públicas, proyectando una ampliación y remodelación del polideportivo; cerramiento del playón de la costanera y una pista de salud en Los Cipreses.

Trabajamos en el proyecto de Tenis a Aldea Escolar.

Es solo una parte del trabajo planificado para un año que, con esfuerzo y compromiso por parte de todo el equipo de la Secretaría de Deportes, nos mantendrá con actividades deportivas de carácter local, regional e incluso nacional a lo largo de los 12 meses, incluyendo la primera fecha provincial de mountainbikeinfanto juvenil y el torneo Nacional de Handball masculino.

TURISMO

Señores concejales. Como dijimos antes, encontramos un estado municipal sobredimensionado. La única solución para ello es tener un sector privado que genere fuentes de trabajo genuinas. Por eso, consideramos clave potenciar al sector turístico.



Al momento de iniciar nuestra gestión encontramos un área turística con un gran nivel de informalidad en muchos aspectos, personal desmotivado y sin responsabilidades claras, falta de objetivos de gestión y un estado edilicio paupérrimo.

En dos meses de gestión se han logrado avances importantes, pero es claro que la transformación va a llevar un tiempo prudencial de trabajo y esfuerzo para tener el Trevelin turístico que todos queremos.

Los inicios de la gestión se basan en tres pilares claves que marcan un rumbo claro y preciso hacia donde nos dirigiremos “TENER TURISMO TODO EL AÑO”.

1- Por un lado, el posicionamiento de TREVELIN como PORTAL DE ACCESO AL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD. Es necesario comprender la importancia de la declaración que la UNESCO ha otorgado a nuestro Parque Nacional y sin dudas debe ser Trevelin el principal receptor de servicios y visitantes.

2- Desarrollo de productos turísticos diferenciales:

“Pesca Deportiva”: Logramos la extensión de la temporada de pesca un mes más en el Rio Grande o Futaleufú, ello significa un mes más de trabajo, un mes más de pescadores y principalmente un mes más de divisas que dinamizan nuestra economía. Esta acción refleja la importancia que tendrá en nuestra gestión la pesca deportiva.

“Turismo Enológico”: Los vinos de Trevelin llegaron para quedarse, son nuestros embajadores en el mundo. Cuando las personas reconocen y distinguen la calidad de los vinos de Trevelin no solo ven el productor que está detrás, sino la región. Hoy son tres las bodegas que nos representan y que abrieron sus puertas al turista que nos visita.

“Turismo Rural Comunitario”: Estamos trabajando codo a codo con nuestros parajes, lo dijimos en campaña y lo concretamos en la gestión. La apertura de dos oficinas de informes en Aldea Escolar y Los Cipreses junto a la incorporación de 4 jóvenes al sistema provincial de pasantías son una clara muestra de ello. En nuestros parajes esta nuestra identidad y es una gran herramienta para el desarrollo sustentable, para mitigar la migración de los jóvenes, para empoderar el rol de las mujeres rurales y principalmente para brindar lo que el turista busca que son experiencias.

“Turismo Cultural” En línea con el Turismo Rural Comunitario estamos trabajando mucho para poner en valor nuestra identidad galesa. Somos una colonia galesa reconocida en el mundo y tenemos que comprender dicha importancia. La Apertura de la Capilla Bethel al turismo o la capacitación de referentes históricos locales a los informantes turísticos son acciones elementales que logramos en este corto tiempo de gestión.

3- Formación de nuestros informantes turísticos:

También fue una de las principales demandas que escuchamos en la campaña electoral. Los informantes son la primera impresión del visitante y necesitamos que estén formados, que conozcan todos y cada uno de los servicios y atractivos que ofrece Trevelin. Para de esa manera informarlos con la pasión y el sentimiento que se merecen.

También hemos logrado la apertura de dos cursos muy importantes en conjunto con el CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL 660: “Informante Turístico” e “Ingles para el Turismo”. Creemos que la única manera de crecer como destino es lograr la profesionalización de los actores turísticos y en ese sentido apuntamos.

Un dato muy importante es el ciclo de capacitaciones que nuestros informantes comenzarán a brindar a partir del mes de marzo a todos aquellos actores claves de contacto con el turista (remiseros, policías, playeros de estación de servicios, mozos, etc.)

También se debe destacar el trabajo articulado y en armonía con los prestadores de servicios turísticos, siempre dispuestos a colaborar y sumar desde su lugar a la gestión. No solo en el Ente Mixto (que trabajaremos para fortalecerlo) sino en el acompañamiento que se nota todos los días.

Por último, es importante mencionar las gestiones que se vienen realizando a nivel provincial, nacional e internacional. El secretario del área mantuvo reuniones con el ministro de turismo de Chubut, con el Ministro de Turismo y Deportes de Nación, con el Presidente de Parques Nacionales y es referente de Argentina ante el programa MAB de la UNESCO.

Apostamos al éxito de estas gestiones para inyectar de financiamiento y cubrir las necesidades que demandan ser un destino turístico por excelencia como lo debe ser TREVELIN.

PRODUCCIÓN

Sin dudas que el ADN de Trevelin, en materia económica, está marcado por la producción. Sin embargo, en la última gestión, ese sector clave para el desarrollo, fue ninguneado de manera incomprensible.

Recibimos una Secretaría de Producción que contaba con escaso personal, desarticulada desde el punto de vista de la vinculación institucional. Sin presupuesto y sin acciones concretas en el territorio, con ausencia de proyectos. Desorganización y desinterés con respecto al Parque Industrial.

Las últimas líneas de apoyo financiero desde la secretaría fueron otorgadas en el año 2017 y solo al sector de servicios.

No se continuó con el Programa Nuevas Ideas; el último se entregó en el año 2017, sin llamado público.

Se tomó la determinación de cierre del matadero del Colegio 740 en el año 2017, sin dar una solución alternativa para los productores, que habían logrado buenos niveles de producción y principalmente de calidad, fruto del trabajo asociado y en conjunto con técnicos abocados a la actividad. Luego de años de crecimiento, la decisión política fue mirar para otro lado.

Esto está cambiando. El secretario del área, acompañado de integrantes de este Concejo Deliberante, viene manteniendo reuniones con entidades que nucléan a los productores, pero también visitándolos en sus propios emprendimientos, para conocer de primera mano sus situaciones y además, en algunos casos, dando primeras respuestas.

Y ya se trabaja en una planificación que apunta a:

Producción bovina: implementar un plan ganadero donde se contemplen todos los eslabones de la cadena productiva, buscando eficiencia en la producción primaria y haciendo foco en el agregado de valor.

Producción porcina: Lograr la ejecución de una faena local. Dicha planta será un punto de inicio de una política de fomento al sector, con el objetivo de lograr abastecer al mercado local y avanzar en mejoras de infraestructura que permita dar valor agregado a la carne de cerdo.

Producción Ovina. Trabajar con los pequeños productores y productoras de los parajes, siguiendo la línea de generación de empleo, agregado de valor y fortalecimiento cultural.

Pequeños Animales: se pondrá en consenso en una próxima reunión interinstitucional, la posibilidad de fomentar el acceso a gallinas, pollos y conejos para que la actividad contribuya a la soberanía alimentaria familiar de pequeños productores.

Apicultura: Se buscará fomentar esta actividad generando un registro y demanda de productores, capacitaciones y tareas de extensión en escuelas primarias y secundarias.. Se buscará fomentar el permiso de acceso por parte de los propietarios de tierras a los apicultores de la región.

Lechería. Se creará un registro de productores lecheros.

Agricultura: Se trabajará en regular la aplicación de agroquímicos con estrategias a resolver en lo inmediato. Los ejes serán acompañar la producción actual, cuidar de la salud de aplicadores, prevenir posibles impactos ambientales y dar lugar a la difusión de propuestas de producción alternativas. Se recibirán y respaldarán iniciativas que den valor agregado a la producción de cereales y planteos mixtos agrícola-ganaderos.

Horticultura: Se plantea implementar la ley provincial de agroquímicos a partir del año 2021. Se buscará fomentar el acceso a la tierra para los horticultores que no sean propietarios.

Frutas finas y aromáticas. Se difundirá la existencia de establecimientos de elaboración de alimentos y extracción de aceites en la localidad vecina. Se incorporará al servicio de SENASA local, el trámite de registro de productores relacionados a la parte vegetal y guías de movimiento de alimentos vegetales y plantas de vivero.

Forestal. Estamos haciendo foco en el manejo de bosques con ganadería integrada y la Ley de Bosques. Se ha iniciado el acompañamiento para el aprovechamiento maderero de la comunidad de Lago Rosario y Sierra colorada, con equipamiento existente. Se buscará promociona el uso del recurso maderero local y facilitar el acceso al mismo.

Parque industrial. Se trabaja en la elaboración de informes de catastro y propiedad general y particular. Se gestiona la extensión de servicios.

Ferias. Se realizan gestiones para disponer de un mercado local permanente.

Empleo. Se trabaja en ampliar el abanico de programas de empleo ofrecido desde el Gobierno Provincial. Se diseñan estrategias para disponer de empleadores del ámbito rural, prestadores de servicios y turismo. Se trabaja en la llegada con programas de empleos a los parajes.

Economía Social. Se acompañará y asesorará a grupos de personas con intenciones de conformar cooperativas y asociaciones. Se trabajará en el registro de la Economía Popular y se encausarán políticas o programas de apoyo al sector.

TRÁNSITO

La dirección de Transito de la Municipalidad de Trevelin refleja un faltante de personal en la función principal que le compete, que es la de fiscalizar el cumplimiento de las normativas vigentes. Actualmente tenemos solamente 5 personas con cargo de inspector. De contar con mayor cantidad de personal significaría poder ampliar el radio de control. Hoy, sumar más personal al plantel municipal es inviable. Lamentablemente cuando se incorporó personal en los últimos años, no se tuvo en cuenta esta necesidad.

Ayer, entregamos a los inspectores indumentaria, adquirida a proveedores locales y que respeta los stándares de calidad y seguridad. La última entrega que se realizó de indumentaria fue en el año 2017 y se trataba de una chomba.

Para la labor de inspección se afianzó el trabajo con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la que nos aporta el alcoholímetro. Como ustedes saben, el municipio de Trevelin no cuenta actualmente con un alcoholímetro a disposición. Ello es así dado que a mediados del año 2018 se envió el equipo a Buenos Aires para su certificación, pero al no cumplir el Estado Municipal con lo reglamentado, el equipo nunca volvió.

En un trabajo conjunto con Ambiente y Servicios Públicos, se inició un trabajo de descontaminación y disposición final de vehículos en estado de abandono dispersos en la vía pública.

Se planificó un trabajo de charlas-taller en escuelas, para trabajar en la concientización. En próximas semanas, se iniciará un ciclo de charlas en los parajes destinadas a alumnos y público en general.

Se implementará una “Escuela de Conducción”, para mejorar la base del conductor principiante y todo aquel que desee afianzar los conocimientos sobre el sistema de manejo.

Se pintarán sendas peatonales, rampas de accesibilidad, cordones y cartelería.

Se colocarán, respetando las normas vigentes, módulos retardadores de velocidad en la avenida San Martín y en las calles que se sitúen establecimientos escolares, eclesiásticos y/o donde se congregue gente y la velocidad deba ser controlada.

Al igual que el resto de las áreas, la Dirección de Transito no cuenta con un vehículo acorde a las necesidades. Solo dispone de un vehículo Chevrolet corsa modelo 2009, en mal estado, que fuera donación de la Policía de la Provincia que lo sacaba de circulación.

Se envió al Ministerio de Transporte de la Nación un proyecto en base a la implementación de un sistema de circulación y estacionamiento para la localidad, el cual incluye señalamiento, sistema de radares, alcoholímetros, dispositivos de retardadores de velocidad, tachas de señalización de la vía y un vehículo para el trabajo diario de calle.

BROMATOLOGÍA

Al iniciarse la gestión, se realizó un análisis pormenorizado de cómo funcionaba la Dirección de Bromatología, Inspección e Higiene. Lo primero que se pudo advertir es que se encontraba totalmente acéfala, lo que derivó en la perdida de regularidad y de representación del órgano de contralor principal en cuestiones de índole sanitaria.

La situación de precariedad en la conducción, es transferida de manera directa sobre los agentes municipales afectados al área, con una desvalorización de la labor llevada a cabo como inspectores bromatológicos, quienes se encuentran capacitados para tal fin y presentan una situación de revista similar a la de un agente municipal que presta servicios administrativos.

Mencionada diferenciación no pretende desmerecer la labor llevada a cabo por uno u otro agente, simplemente identificar las funciones, el ámbito en donde son desarrolladas las mismas y bajo qué circunstancias.

Resulta imperante destacar que la presente dependencia se configura como un órgano de contralor, por lo que la precariedad se inicia en el plexo normativo que enmarca a los agentes municipales. El estatuto del Empleado Municipal, sancionado por Ordenanza Municipal Nº 35/95, no prevé la figura contractual de Inspector Municipal, siendo ésta la afectación específica del personal dispuesto para el cumplimiento del fin de órgano de control que posee la presente Dirección.

Más allá del inconveniente suscitado con la normativa de fondo y que configuran la situación contractual de los agentes municipales, se presentan problemáticas materiales que hacen a la labor de un inspector bromatológico, como es el uso adecuado de la indumentaria pertinente.

Tal es así, que los recursos materiales a disposición no logran cubrir las necesidades básicas para efectuar inspecciones de rutina, sin mencionar los equipos de mayor complejidad para proceder y ejecutar normativas específicas, resultando un claro ejemplo de ello y entre otros, un medidor de nivel sonoro (decibelímetro). La falencia material implica el traslado de las problemáticas suscitadas entre ciudadanos, plasmadas en el ámbito municipal por razones lógicas de competencia, en la solicitud de intervención de otros estamentos gubernamentales, como es el caso de órganos jurisdiccionales (Juzgado de Paz).

Se ha observado durante las gestiones municipales pasadas, que se reiteraban conductas respecto al cumplimiento de diversas Ordenanzas Municipales vigentes. La inobservancia de ello opera en desmedro de los beneficios de la ciudadanía respecto de los recursos disponibles, puesto que el no cumplimiento de diversas normativas resulta en la restricción de ingresos -legislados- a las arcas municipales. Un claro ejemplo de ello es el incumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 1.118/13 y complementarias, respecto al otorgamiento de las licencias de taxis y remises, temática que debe regularizarse de manera progresiva.

Sin embargo, no todo redunda en falencias, el recurso humano perteneciente al área posee una fuerte carga de compromiso al realizar las tareas encomendadas, por lo que es totalmente valorable la predisposición y la capacidad de resolver las situaciones que se suscitan diariamente.

SALUD ANIMAL

Cumplimentando con el compromiso contraído y propuesto en la Plataforma Electoral, a cuatro días de haber asumido la nueva gestión, la Municipalidad de Trevelin se abocó de manera inmediata en la observancia de las políticas públicas en salud propuestas.

Tal es así, que el día 16 de diciembre del año 2019 el Municipio acompañó la realización de una nueva jornada de castración de caninos y felinos, llevada adelante ésta por un grupo de voluntarios comprometidos con la causa y que habían dejado de recibir el apoyo del estado meses atrás. Es decir, el estado por cuestiones económicas y por decisiones de asignación de recursos había dejado de llevar adelante una política pública implementada y superadora que se venía ejecutando desde el mes de febrero de 2018.

Además se gestionó ante el Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut suministro de dosis antirrábicas y antiparasitarias (específicas para prevenir la hidatidosis), obteniendo un total de doscientas (200) dosis antirrábicas (multidosis) y quinientas (500) dosis de pastillas antiparasitarias, que serán provistas en las campañas de castración venideras.

Por otro lado, desde la Dirección se ha logrado coordinar con los Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno (TCST) dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia, salidas semanales conjuntas a las zonas rurales para proveer a los vecinos de pastillas antiparasitarias.

Por último, se ha solicitado formalmente al Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut, derive los fondos correspondientes, -determinados por ley-, para llevar adelante el Programa de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos.

El PROGRAMA DE EQUILIBRIO POBLACIONAL DE PERROS Y GATOS tendrá continuidad en el tiempo, extendiendo su aplicación a los Parajes y su potencial movilidad ambulatoria a la zona sur de la Ciudad.

Por otro lado, se pretende llevar mensualmente charlas a las escuelas y parajes con el fin de difundir la importancia de castrar, como así también el valor y la necesidad de combatir la hidatidosis. Esto se hará en conjunto con estudiantes idóneos en la materia.

BROMATOLOGÍA, INSPECCIÓN E HIGIENE

En la primera semana de gestión se comenzaron a ejecutar los controles de rutina en todos los rubros comerciales. A prima facie se advierte un gran descontrol en los comercios que expenden productos perecederos, representando la falta y despreocupación por la salud pública desde el área, la cual se encontraba acéfala desde mediados de julio de 2019.

Más allá de esto, en las diversas inspecciones se ha procedido al decomiso de productos que no presentaban la correspondiente certificación sanitaria y de procedencia, llevando adelante un trabajo mancomunado y eficaz con el Juzgado Municipal de Faltas.

La prevención como política pública debe afirmarse en capacitación a los ciudadanos. Por ello, desde la Dirección de Bromatología, Inspección e Higiene se ha logrado programar en conjunto con el Departamento Provincial de Bromatología perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut la Capacitación en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos, que tendrá como resultado final sobre quienes participen, el otorgamiento del Carnet de Manipulador con validez nacional. Mencionada capacitación tendrá lugar los días 13 y 14 de mayo del año 2020.

Se han concretado reuniones con pequeños productores y feriantes, en las cuales se los ha instruido e informado acerca de los productos alimenticios permitidos para el expendio en las ferias. Asimismo, se advierte que por usos y costumbres se suele insistir en la venta de determinados productos alimenticios de alto riesgo, que sumada a la desinformación derivan en el momento adecuado para el accionamiento de las enfermedades transmitidas por alimentos, como el caso del botulismo y otras enfermedades microbianas y parasitarias.

Por otro lado, se logró un trabajo mancomunado con la Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin, efectuando controles conjuntos en los FoodTrucks con el fin de evitar posibles siniestros, corroborando los elementos de seguridad y de protección formal contra terceros. Asimismo, se trabaja en el estricto cumplimiento de las Ordenanzas Municipales referentes a la seguridad en edificios públicos.

En lo que atañe a las inspecciones, en conjunto con diversas Secretarías, se ha logrado notificar a aquellos comerciantes y/o prestadores de servicios que se encontraban ejerciendo el comercio y actividades derivadas sin la correspondiente habilitación comercial. En cada notificación, según ha correspondido, se los ha asistido técnicamente para cumplimentar las correspondientes exigencias para la habilitación, haciendo denotar la importancia de encontrarse en el marco formal que se transcribe en un beneficio reciproco.

Continuando con el lineamiento hasta aquí expuesto, lo proyectado para el transcurso del año opera en base a extender el campo de acción en la prevención y la educación de la comunidad respecto a la importancia de preservar la salud poblacional a través de las prácticas pertinentes para la elaboración de alimentos, como así también sobre el cuidado de los animales y las implicancias adversas que pueden derivar de la inobservancia de ello.

Invertir el tiempo en educar y prevenir tendrá un costo menor a la hora de hacer controles, logrando un equilibrio en los buenos hábitos de la comunidad.

Para cumplir con ello, desde la Dirección de Bromatología, Inspección e Higiene, además de la capacitación con certificación nacional mediante el otorgamiento del Carnet de Manipulador, el cual tendrá estricta observancia para quienes elaboren y manipulen alimentos de venta al público, se realizarán capacitaciones municipales, prestando estricta observancia a las enfermedades transmitidas por alimentos, destinadas a los Parajes pertenecientes al ejido municipal.

Se encuentra en agenda con el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin, la modificación de diversas Ordenanzas Municipales, entre ellas: Cuidado Responsable de Caninos y Felinos y la reestructuración de competencias sobre Ordenanzas Municipales vigentes.

En este sentido, desde la Dirección de Bromatología, Inspección e Higiene, se reglamentarán diversas Ordenanzas Municipales vigentes, las cuales han sido promulgadas y a la fecha no han sido reguladas ejecutivamente. A modo de ejemplo, es citable la Ordenanza Municipal Nº 1.600/18 referente a carros gastronómicos, en la cual deberán participar las dependencias municipales correspondientes.

Respecto a las gestiones a realizar, se continuará exigiendo al Poder Ejecutivo Provincial derive los fondos correspondientes y -determinados por ley- para el cumplimiento de las políticas públicas ya legisladas en materia de salud, como es la provisión de medicamentos para evitar enfermedades zoonóticas.

Se buscará financiamiento a través de los Programas correspondientes, para solventar las falencias materiales que no permiten el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales vigentes, como es el caso de un medidor de nivel sonoro (decibelímetro). También, en lo que respecta al equipo técnico necesario para realizar controles bromatológicos, entre ellos: recipientes para toma de muestras, termómetro homologado, peachimetro digital homologado, entre otros, y del equipamiento necesario para obtener una Sala de Castraciones Municipal acorde a las demandas actuales.

FINAL

Concejales de Trevelin, vecinos. Les he contado el estado general en que encontramos el Estado Municipal. También lo que hemos realizado en estos primeros 90 días de gestión y lo que proyectamos.

Son tiempos difíciles. Y tenemos por delante un panorama no mucho mejor. Pero lejos de inmovilizarnos, nos lleva a doblegar los esfuerzos; a poner a disposición de la comunidad, toda la creatividad necesaria para optimizar los recursos disponibles. En esa tarea, contamos con ustedes, quienes representan en este cuerpo a los vecinos de Trevelin. Como dije el 10 de Diciembre al asumir en el cargo, estamos en un momento en el que las banderías políticas deben ser dejadas de lado, y trabajar de forma conjunta todos los actores, para