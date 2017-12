Por un nuevo endeudamiento en Chubut, Oca se reunió con diputados

Los diputados de los distintos bloques legislativos se reunieron con el Ministro de Economía Pablo Oca para hacerle una serie de preguntas sobre la situación económica financiera de la provincia.

Oca comenzó indicando que hay cosas con las cuales no se puede continuar como el 25% de ausentismo que hay en el sector docente.

En tanto, el presidente del bloque de Convergencia, Alfredo Di Filippo le preguntó qué plan tiene hacía adelante para bajar el déficit de 5400 millones anuales.

Por su parte, José Grazzini cuestionó los 16 cargos de contadores que ingresaron al Tribunal de Cuentas con sueldos superiores a 70 mil pesos.

Asimismo, Jerónimo García dijo que a partir del 1 de diciembre los anticipos de coparticipación no vendrán sino se aprueba el paquete del pacto fiscal.

Sobre los ingresos en el Instituto de Seguridad Social y Seguros, Oca indicó que no es responsabilidad de él, “lo de Seros lo deberán discutir ellos, de las incorporaciones vengo hablando desde hace meses, aquí no se echará a ningún empleado público ni se les reducirá el sueldo pero se pagará por trabajo efectivo porque no podemos seguir tirando la plata en algunos sectores donde hay serios problemas de ausentismo”.

Dijo que la planta de personal del Estado ya no se puede soportar más y si los gremios pretenden seguir cobrando en tiempo y forma, y tener paritarias no pueden seguir insistiendo en incorporar más empleados.

Oca sostuvo que depende de la aprobación del convenio que firmó el gobernador con la Nación para que se pueda seguir abonando los sueldos y el aguinaldo y sostuvo que hoy el rechazo al veto no es tema de agenda del gobierno.

Grazzini: “perjuicio a trabajadores”

Sobre la reunión con Oca y el diálogo sobre el requerimiento de una rápida aprobación de un nuevo endeudamiento y del Pacto Fiscal, el diputado del PJ-FpV, José Grazzini anticipó que “los trabajadores estatales serán afectados” por esta normativa, porque “entre otras cosas congela los ingresos del personal contratado”.

Aseguró que “continuaremos siendo una oposición responsable, y así como acompañamos y aprobamos las normas que necesitó Das Neves para su gestión, sin ‘poner palos en la rueda’, continuaremos acompañando, pero estaremos atentos a que no se perjudique a los trabajadores”.

Sobre el impacto en Chubut del Pacto Fiscal firmado con el Gobierno Nacional, convenio que “creemos que perjudica a Chubut”, algo similar a lo que “ya ocurrió en 1986, cuando la provincia perdió un punto de coparticipación”. De acuerdo a lo que establece la propuesta, “Buenos Aires resultará beneficiado con la recuperación de 95.000 millones de pesos. No beneficia a Chubut en nada, solo a Buenos Aires”, remarcó.

Y si bien “el Gobernador dice que habrá discusión con equipos técnicos, entendemos que Chubut no puede desistir de varios juicios que tiene” en reclamo de fondos adeudados por la Nación, subrayó el legislador. “El Pacto Fiscal obliga a dar de baja todos los reclamos judiciales”, expuso Grazzini, a la par que analizó que el nuevo Pacto Fiscal afectaría, por ejemplo, “a trabajadores de Chubut, ya que no continuará la recaudación del 8 por mil, desde donde salen aportes para capacitación apuntada a la reinserción”, como ha ocurrido con el sector pesquero en Madryn o el textil en Trelew y Comodoro Rivadavia.

Puso sobre relieve que el acuerdo rubricado entre el Gobierno Nacional y Chubut “afortunadamente no afectará la recaudación de municipios en Ingresos Brutos, algo que a Madryn le implica un 28 por ciento de sus ingresos. Si se afectara, desfinanciaría a los municipios”.