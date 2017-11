Omar Aleuy comenzara a recibir acciones legales

En el marco de una nueva audiencia de conciliación obligatoria en la delegación local de Secretaría de Trabajo, que se realizó en la mañana de hoy, el Ejecutivo Municipal de Trevelin volvió a desconocer la representatividad del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste al argumentar que el Ministerio de Trabajo de Nación contestó que dicho gremio como el SOEMT no cuentan con la inscripción otorgada. El SOEME y ZO aseguró que se está vulnerando la libertad sindical, no descarta realizar medidas de fuerza e iniciará acciones legales contra el intendente Omar Aleuy por “faltas a los deberes de funcionario público, por haber acordado una suma en negro estando prohibido por una ley provincial y por conducta arbitraria, antidemocrática y antisindical al no respetar la voluntad de un grupo de trabajadores mediante una interpretación falaz y maliciosa de una disposición del Ministerio de Trabajo que ante los cuestionamientos se ha declarado incompetente”.

Los representantes legales de la Municipalidad de Trevelin manifestaron su intención de reconocer al SOEMT por estar adherido al COEMA, que es una entidad de tercer grado que le da el aval para representar a sus afiliados en audiencias.

Cabe destacar que el secretario General del SOEME y ZO, Antonio Osorio, integra la Comisión Directiva de la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM), lo que también le otorga el aval suficiente para representar a los trabajadores pero el Ejecutivo Municipal de Trevelin no lo tuvo en cuenta y tomó la decisión de continuar desconociéndolo.

“No hay voluntad política”

Al salir de la reunión, Osorio expresó que “lastimosamente no llegamos a ninguna solución, ahí llegó una contestación que había pedido el municipio de Trevelin donde el Ministerio de Trabajo de Nación se declara incompetente frente a esta situación”. Sin embargo contó que Trevelin dicen que el SOEMT está bien porque es la expresión de los trabajadores y están adheridos al COEMA cuando nosotros tenemos un grupo de trabajadores que se adhirió al SOEME y ZO y yo soy miembro del Consejo Directivo de CTM pero a nosotros no nos reconocen”.

De esta manera sostuvo que el Ejecutivo Municipal de Trevelin “hace una interpretación, que no dice para nada el dictamen, respecto de que pueden seguir trabajando con el SOEMT y deciden no hacerlo con el SOEME”. Por ello aseguró que “no hay voluntad política y no hay un espíritu democrático en respetar la voluntad de los trabajadores de un sector; acá se encuentra vulnerado un derecho fundamental como lo es la libertad sindical”.

“La lucha es legítima”

El secretario General del SOEME y ZO advirtió que darán la lucha como creen que la tienen que dar. “Lastimosamente no encontramos ningún espíritu democrático sino actitudes totalmente antidemocráticas, desleales y antisindicales; se le está faltando el respeto a un sector de trabajadores de Trevelin”.

Por último expresó que “nuestra lucha es legítima y nos ha tocado como movimiento obrero dar la pelea aún cuando no éramos reconocidos ni siquiera por el Estado”.