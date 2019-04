Osorio: “El municipio reconoció que no estaba toda la indumentaria ni los elementos de seguridad e higiene”

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste se reunió esta mañana con representantes del Ejecutivo Municipal en una audiencia convocada por la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo en el marco del sexto día de retención de servicios por la falta de la indumentaria de trabajo. La misma pasó a un cuarto intermedio para este martes a las 9 horas debido a que el municipio manifestó no tener las camperas ni los elementos de seguridad e higiene que reclaman los trabajadores.

Frente a esto, el delegado regional de la Secretaría de Trabajo, Martín Piva, explicó a las partes que no dictará la conciliación obligatoria en este conflicto dado que no puede avalar que los trabajadores salgan a trabajar sin los elementos de seguridad e higiene.

Participaron de la audiencia por la Secretaría de Trabajo, el delegado regional Martín Piva; por el Ejecutivo Municipal, el secretario de Hacienda, Matías Taccetta; el secretario de Obras Públicas, Alejandro Wengier; y el asesor legal Martín Robertson; y por SOEME y ZO, el secretario general Antonio Osorio y el secretario adjunto Jorge Luis Antipan.

Al respecto Osorio manifestó que “nosotros hoy pedimos un cuarto intermedio en la audiencia para constatar lo que hay y lo que no, y en realidad solamente hay dos elementos comprados que son los mamelucos y los borceguíes, así que estarían faltando las camperas, los chalecos refractarios y algunos otros elementos que hacen a la seguridad e higiene”.

Con respecto a los trabajadores del área de Recolección, explicó que “se necesitan chalecos refractarios pero no hay y camperas que ya vienen con la banda refractaria pero todavía no están porque el municipio dijo que el pedido llegaría el miércoles”.

Sostuvo en este sentido que “nosotros entendemos que es un elemento imprescindible para el trabajador y la Secretaría de Trabajo dijo que no puede dictar la conciliación obligatoria y obligar a los trabajadores a salir a la calle sin los elementos de seguridad e higiene”.

De esta manera Osorio expuso que el Ejecutivo Municipal “salió la semana pasada a hacer un show mediático respecto de que todo estaba comprado y ahora nos dicen que están haciendo lo posible para completar algunas cuestiones y que otras van a tardar más”.

Asimismo recordó que “nosotros veníamos hablando con los directores y jefes de áreas desde febrero y había un compromiso de que en marzo se iba a entregar toda la indumentaria pero los hechos concretos son que hay cosas que se encuentran en camino y que no saben si van a llegar el miércoles”.

Aseguró además que “los trabajadores han sido pacientes y desde el ejecutivo hubo un discurso muy chocante en contra de ellos cuando lo que están solicitando es legítimo y está reglamentado por ley”.

Los trabajadores municipales de las áreas de Recolección, Obras Públicas, Espacios Verdes, Bromatología, Tránsito, Comercio, Educación Vial y Tránsito cumplieron hoy su sexto día de retención de servicios y resolvieron en asamblea continuar con la medida de fuerza hasta que el Ejecutivo realice la entrega de la indumentaria y los elementos de seguridad e higiene solicitados desde noviembre del año pasado.

