El presidente del bloque Convergencia, Alfredo Di Filippo habló en la última sesión del ex Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Gustavo Yauhar convencido que es muy fácil demostrar como el ex funcionario nacional se enriqueció en la función pública. Di Filippo dijo que abrirá una cuenta on line para que el ciudadano común en forma anónima brinde información sobre Yahuar.