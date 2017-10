Otro paro en la Coop.16: por atraso salarial en cooperativas del interior

Personal de la Cooperativa 16 de Octubre iniciarán hoy un paro por 48 hs. en adhesión a la convocatoria del Sindicato Regional de Luz y Fuerza ante la falta de pago de sueldos a los trabajadores de las cooperativas del interior. La medida podría profundizarse la semana próxima con un paro por 72 horas.

En diálogo con EL CHUBUT Ricardo Crettón, secretario de la seccional Esquel del Sindicato de Luz y Fuerza, anticipó que la actividad estará paralizada en las oficinas administrativas ubicadas en Belgrano y Alvear, y sólo estarán garantizadas las guardias y situaciones de emergencia en la Coop.16. Pero a diferencia de los paros anteriores, se contará con la adhesión de los trabajadores de empresas transportadoras y generadoras de la energía eléctrica de la zona.

Advirtió Crettón que el reclamo se amplió, “a esta medida de fuerza se sumó, aparte del personal de las cooperativas, los trabajadores de Transpa y las generadoras Hidroeléctrica Ameghino e Hidroeléctrica Futaleufú, “por eso se corre el riesgo de que ante una falla en una de las líneas que van de Esquel a Madryn o de Esquel al Coihue, no habría reparación hasta tanto no se levante la medida de fuerza”.

El dirigente gremial explicó que “se vuelve a reiterar el reclamo del mes pasado porque los compañeros del interior no cobran sus salarios. Les están adeudando el mes de septiembre, estamos a 9 de octubre y todavía no cobran”.

El mes pasado “se pagó agosto después de la medida de fuerza y ahora vuelve a pasar lo mismo. Pen-

samos que todos los meses vamos a tener que hacer retención de servicios para cobrar, los trabajadores de las cooperativas del interior ya están un mes atrasados con sus sueldos, hacemos medida de fuerza y aparece la plata, pero cuando pagan ya quedan debiendo otro mes”.

Cretton explicó que “los sueldos en las cooperativas chicas del interior depende de lo que se recauda a través de la ley 1098, esta recaudación la hacen las cooperativas grandes y la pasan al gobierno, y el gobierno la transfiere para el pago de sueldos y pone la diferencia

existente. Pero hasta ahora el Gobierno provincial no giró los fondos y los trabajadores del interior no pueden cobrar sus salarios”.

Fuente: diario El Chubut.