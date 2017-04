Podio Chubutense en el Gran Prix Sudamerica del CENARD

Con una notable presentación de los atletas chubutenses, comenzó la participación nuestra provincia en el Grand Prix Sudamericano de la República Argentina 2017 disputado desde el viernes en el Cenard.

En un podio netamente de Chubut, Joaquín Arbe, de Esquel, fue el ganador de la prueba de los 5000 metros llanos, escoltado por Eulalio “Coco” Muñoz, el oriundo de Gualjaina, y por Gerardo Haro, de la ciudad de Trelew en el tercer escalón del podio. Se debe destacar que Muñoz es categoría Sub 23 y compitió entre los Mayores, todo un logro para el chico del interior chubutense.

Arbe marcó un tiempo de 14min33seg47, seguido por “Coco” Muñoz con 14m33s99 y Haro registrando 14m37s16 durante la exigente prueba del Grand Prix “Alejandra García”.

Sin dudas que en los momentos tan complicados que le toca vivir a la sociedad de nuestra provincia por los temporales, evacuados y desastres naturales en distintos puntos de Chubut, esta alegría de los deportistas a nivel nacional demuestra que el chubutense siempre pasa por alto las adversidades para volver a ser protagonista de los eventos importantes de la vida cotidiana.

Una de las anédoctas que quedarán grabadas entre los atletas de la provincia es el hecho de que Gerardo Haro corrió con zapatillas comunes, sin los clavos que habitualmente se utilizan en este tipo de pista y que permite a la vez mejorar ostensiblemente los registros. “Como no está acostumbrado a usarlo, prefirió no arriesgarse en plena competencia. Mirá si hubiera corrido con las zapatillas para la pista, me gana”, confesó entre risas el ganador Arbe.

Mientras que la portuaria María Ayelén Diogo, tras su gran participación en Uruguay, donde logró el 2º puesto en los 400 Metros, buscó cumplir otra gran performance en el certamen en Buenos Aires. Fue 5º en la 5º en la Final de los 100 metros y logró el puesto junto con Noelia Martínez, Florencia Lamboglia y Victoria Woodward en Postas 4X100 durante el Grand Prix “Germán Lauro”.

En tanto que en el Grand Prix “Alejandra García”, disputado este sábado, también en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, Diogo ocupó el cuarto lugar en la prueba de 200 metros llanos.