«Querer evitar la precandidatura de Gabriel Cocha es un acto inconstitucional», dijo Martín Buzzi

El intento de impugnación realizado por competidores internos de Chubut al Frente a la precandidatura de Gabriel Cocha como integrante de la fórmula que lleva como intendente a Martin Buzzi viola criterios constitucionales básicos y es solo un reflejo de la vieja política que se resiste a la renovación.

Como saben sus vecinos y familiares y, como consta en el Registro Nacional de las Personas su domicilio real, legal y de residencia es en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, y jamás ha cambiado.

Es incomprensible como quienes por un lado dicen querer a la ciudad y promover la incorporación de nuevos dirigentes que renueven la política cuando se ven enfrentados a la realidad hacen todo lo contrario. Es difícil de explicar que se opongan a que un comodorense destacado a nivel nacional y mundial como Gabriel Cocha pueda representar a la ciudad en las más altas investiduras. Ha sido y es un embajador de la ciudad.

Hoy la precandidatura a Viceintendente de Gabriel Eduardo Cocha, constituye un activo para la ciudad que es necesario poner en valor, no solo por su capacidad personal y de liderazgo en trabajo de equipos, sino por su conocimiento en el país y el mundo. Ha sido y es uno de los mejores embajadores que la ciudad tiene en cualquier ámbito.

Él es un ejemplo que deberían seguir otros que tienen éxito en su vida profesional y deportiva y que aún no han dado el paso de involucrarse en la política y el gobierno de la ciudad. Esta posibilidad que cualquier comodorense considera un honor colectivo y que jerarquiza la política de la ciudad no puede ser obturado por argumentos sin sentido legal ni normativo.

Es de público conocimiento que el precandidato a Viceintendente por Chubut Al Frente, Gabriel Eduardo Cocha, posee domicilio legal en la ciudad de Comodoro Rivadavia y que nunca lo cambió. Y es también claro que cualquier ausencia de su domicilio se encuentra comprendida en las causales de justificación del Art. 91 inc. 3 de la Carta Orgánica Municipal, razón por la cual la impugnación a su precandidatura no debería haberse presentado. Por otro lado la omisión del voto en alguna oportunidad se subsana con penalizaciones previstas por el registro electoral que incluyen la justificación y multas. Jamás con sanciones que ofendan principios democráticos.

Desde hace 4 años, Gabriel Cocha es relator de los partidos de la “Liga Argentina de Básquetbol” prestando servicios para DeporTV (www.deportv.gob.ar), canal de la Nación Argentina que opera conjuntamente con Paka Paka y Canal Encuentro dentro del dispositivo de comunicación gratuita en alta definición conocido como TDA (televisión digital argentina). Se trata de organizaciones del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos dependientes de la Presidencia de la Nación.

La particularidad que tiene la Liga Argentina de Básquetbol es que sus partidos recorren toda la geografía de la Nación Argentina, y sus partidos programan fechas en cualquier día de la semana. Tanto cuando jugaba enorgulleciendo a los comoderenses como ahora que como periodista para la prestación de sus servicios Gabriel debe viajar por el País.

Trayectoria del mejor jugador de Básquet de Comodoro

La vida del mejor jugador de Básquet que dio la ciudad de Comodoro Rivadavia y la Patagonia, es de carácter público, solo basta con consultar la enciclopedia online ´Wikipedia´ para conocer la trascendencia de la figura de Gabriel Cocha, en sus 20 años de carrera deportiva, que incluyen el honor de integrar la Selección Nacional y haber llevado a Comodoro Rivadavia a ser una de las ciudades de importancia del firmamento nacional.

La interpretación restrictiva de los requisitos del Art. 91 no puede, en manera alguna, implicar proscribir de la participación democrática a los ciudadanos comodorenses más valiosos; aquellos que por las particularidades de su trabajo deben recorrer el país.

De hecho, Comodoro Rivadavia posee la particularidad de ser una ciudad de trabajo, donde gran parte de sus ciudadanos deben desarrollar sus tareas habituales en Santa Cruz y Neuquén o en yacimientos del exterior, pernoctar en el campo y efectuar todo tipo de sacrificios, físicos, personales y familiares. Por tal motivo, cualquier solución contraria a la participación política de Cocha por las particularidades de su trabajo al Servicio de la Nación Argentina resultaría tanto ilegal como inconstitucional.

La ley no prohíbe ser candidato a cargos electivos. Y Gabriel Cocha es precandidato a un cargo electivo, porque aún no es técnicamente “funcionario”.

En materia penal, o normas administrativas de carácter punitivo, no existe la interpretación extensiva o analógica de los tipos “penales”, razón por la cual no existe escollo alguno para la postulación del precandidato.