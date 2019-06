Rawson: Comerciantes destacan la adhesión a la Emergencia Comercial

La ciudad capitalina era la única de las ciudades grandes que no había sancionado la ordenanza aún. Desde la Cámara de Comercio también valoraron las gestiones exitosas para destrabar el conflicto con el subsidio del transporte. Alivio para el sector.

Días atrás el Concejo Deliberante de Rawson finalmente adhirió a la Ley de Emergencia Comercial sancionada por la Legislatura. La capital provincial era la única de las grandes ciudades que todavía permanecía fuera del beneficio aprobado por los diputados y que implica contar con mayores herramientas financieras para atravesar la actual crisis comercial. Permitirá evitar embargos, acceder a planes de pago beneficiosos y mejores tasas crediticias.

La Emergencia fue una de las gestiones que desde la Cámara se viene realizando hace meses y no tuvo eco entre las autoridades municipales, aunque a través del diálogo mantenido con los concejales se pudo obtener una ordenanza clave para darle un alivio a muchos comercios que están bajo una situación crítica y con gran endeudamiento.

El presidente de la Cámara de Comercio capitalina, Miguel Larrauri, aseguró que “es un gran logro haber conseguido la Emergencia para nuestras pymes. Es uno de los objetivos que nos habíamos trazado en conjunto con la Federación Empresaria para poder darle una protección a nuestros comerciantes que hoy veían como caían sus ventas, los costos cada vez eran más elevados y los niveles de endeudamiento estaban en niveles récord”.

Larrauri agradeció como institución “que esto se haya sancionado y ahora esperamos la promulgación por parte del Ejecutivo Municipal, ya que como venimos diciendo es un paliativo para el sector comercial y que no influye en las arcas municipales”. Asimismo refirió que “lamentamos que candidatos oficialistas que son parte del gobierno municipal no hallan gestionado la adhesión a la ley, que sean obsecuentes a sus jefes políticos, lo que seguramente no es bueno para la ciudadanía”.

Otro de las gestiones llevadas adelante por la Cámara con éxito fue por el problema crónico del transporte, con permanentes interrupciones del servicio por la ineficiencia del Municipio a la ahora de desembolsar el subsidio a la empresa. Este punto fue conversado con el propio gobernador Mariano Arcioni en una de las últimas reuniones con la Federación Empresaria y se logró que sea la Provincia la que se encargue directamente del subsidio, evitando mayores burocracias para realizar los pagos.

Más actividades

La Cámara de Comercio de Rawson sigue con muchas actividades. Se han desarrollados capacitaciones con gran participación, “lo cual nos pone contentos como institución y en favor al sector que tan golpeado se encuentra. Las capacitaciones que se desarrollaron fueron Registros en Excel, la cual es una herramienta fundamental que no puede faltar en las Pymes. Y la otra capacitación que desarrollamos fue Motivación y Trabajo en Equipo. Estas capacitaciones fueron gestionadas por esta Cámara ante Pan American Energy, a la cual le agradecemos el apoyo a esta institución”.

Además el Presidente de la Cámara participó días atrás en Esquel del lanzamiento provincial de la Agencia de Pymes emprendedores de Chubut, organizado por el ministerio de Producción de la provincial. Por último Larrauri recibió a alumnos de escuela de Comercio Nº752 para realizar una entrevista relacionado a la economía comercial de Rawson.