Se llevó a cabo el acto de colación del instituto N° 815

Este martes por la noche en el auditorio municipal de la ciudad de Esquel se llevó a cabo el acto de colación de la octava promoción de Técnicos del Instituto Superior de Educación Técnica N° 815, egresaron 27 alumnos.

El auditorio se encontraba repleto, los cuales aplaudieron con fervor a los nuevos profesionales que se suman a la región. Los nuevos egresados son en Técnicos en producción de Multimedios, Técnicos en Gestión de Calidad Ambiental, Técnicos en Construcción en Madera y Técnicos en Producción Forestal.

La directora del instituto, Dra. Viviana Itze despidió a los alumnos egresados “Este año que finaliza ha tenido movimientos muy importantes a nivel regional y provincial en este escenario y a pesar de todas estas circunstancias nuestro equipo de gestión este año se fortaleció y se unió gracias a la capacidad y compromiso para la tarea en conjunto”.

“en nuestra vida institucional seguimos trabajando en conjunto generando proyectos y esperanzas como la mudanza a nuestra nueva escuela, con más espacios, la apertura de cuatro tecnicaturas superiores el año que viene y la finalización del proyecto para la nueva tecnicatura de enología que será la uncía en el sur del país” detalló, Viviana Itze.

Finalmente les dijo a los alumnos que “educar a adultos profesionales no es tarea fácil pero es un hermoso desafío que tenemos y como profesores tenemos el compromiso entregar a nuestros alumnos junto a los contenidos curriculares seguridad, respeto y confianza porque la clase tiene que ser un espacio de construcción de ciudadanía comprometida”.

Mirándolos a los ojos les dijo “hay alumnos que tan pronto como alcanzan las metas pierden la pasión por eso cuando alcancen las metas propónganse otras mayores y nuevas, una vez que estén satisfechas esas metas busquen alcanzar otra más que sean útiles para su grupo, para su comunidad porque cada uno de ustedes tiene habilidades y capacidades para lo que sueñen para hacer la diferencia y lograr el cambio que se proponen, lo imposible es a veces lo que nunca se intentó, piensen siempre en forma positiva”.

Y agregó que “hagan que cada día valga la pena y no dejen que el trabajo los abrume y que la rutina los atrape, la elección es de ustedes y es ahora porque el tiempo es como un rio que no puede tocar dos veces la misma agua porque ya paso y no vuelve a pasar la elección es de ustedes”.

Los alumnos egresados en Producción de Multimedios son: Aleuy Matías, Álvarez Lucas, Antiman Leandro, Calfunao Lautaro, Cifuentes Tomas, Hube Esthefanie, Piccoli Giuliana, Railaf Erika, Romero Miguel, Urrutia Evelin y Vázquez Lucas. En Gestión de la Calidad Ambiental los egresaron fueron: Carrizo Rosa, Castillo Alan, Espinoza Vallejos Érica y Liempe Ioana en tanto en Construcción en Madera son: Cayu Horacio, Giménez Chemin, Millafilo Hernán, Pérez Walter, Silva Ricardo, Urien Simón y Vargas Andrés finalmente los egresados en Producción Forestal son: Albornoz Mirta, Harris Pincheira, Margarita Andrea, Hermosilla Romina, Jones José y Salinas José Luis.