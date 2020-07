“Siempre he sido un defensor del agua”, dijo López Gutiérrez

El intendente de la localidad de Alto Río Senguer, Miguel López Gutiérrez firmó el proyecto de ley que propone la segunda iniciativa popular, el cual establece parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras en Chubut, para que sea tratado en la Cámara de Diputados de la Provincia. En este sentido manifestó “Siempre he sido un defensor del agua, nací y crecí a la vera del Río Senguer y no podemos estar de acuerdo con una megaminería descontrolada”.

“Hay dos maneras que me parecen fundamentales para cuidar el ambiente, cuidar el agua y plantar árboles, toda mi vida me he dedicado a plantar árboles y a enseñarle a los chicos a plantarlos y si no hay agua no podemos realizar ninguna actividad”, expresó Miguel López Gutiérrez.

“Me pareció excelente esta nueva convocatoria y esperamos que se pueda llevar el proyecto a la legislatura, la Constitución Provincial bien lo dice jugando el 3% de electores se puede hacer un proyecto de ley para que la Legislatura de la Provincia lo trate”, concluyó, Miguel López Gutiérrez.

AUDIO: Miguel López Gutiérrez