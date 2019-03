Taboada: “Indigna que un presidente nos mienta así en la cara”

Luego del discurso del presidente de la república Mauricio Macri, en la apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación, el Diputado Nacional y presidente del CET Chubut, Jorge Taboada, se expresó con duras palabras respecto al discurso presidencial.

“Macri vive en una Argentina que solo él conoce y acepta” afirmó Taboada. “Menciona logros que no son ciertos, habló de la pobreza que había bajado y después culpo a no sé a qué, porque volvió a subir”.

“No habló de los miles y miles de empleados que se quedaron sin sus puestos de trabajo que según datos oficiales son cerca de 200 mil, puestos de trabajo que se perdieron solo en 2018. De eso no habló absolutamente nada”.

Taboada también señaló que “habló en varias ocasiones de las Pymes y el éxito de las Pymes y de todo lo que exportan estas pero no dijo nada de las miles y miles de pymes que cerraron sus puertas porque no pueden sostener la devaluación ni el aumento de las tarifas. Tampoco se refirió a las tarifas”.

“Si habló de los parque eólicos porque los tiene bien presente porque seguramente el participa en varios de esos negocios. Así que creo que fue un discurso totalmente irreal, evidentemente él y sus asesores viven en el país de las maravillas y se olvidan de los millones de pobres que tenemos en la Argentina y que la gente no puede comer ni pagar los servicios. Aquel que tiene la suerte de tener un sueldo en blanco no llega a fin de mes así que imaginemos los que no tienen un trabajo”.

En cuanto a lo político para 2019, Taboada recalcó que “Macri no dejo tampoco ningún tema de debate para este año legislativo. Fue un discurso chato, que solo entusiasmó a sus algunos de sus seguidores que estaban presente en el Congreso”.

“Mucha mentira e irrealismo. Un discurso muy vacío y basado en la mentira. Un relato irreal que evidentemente se la cree solo él”.

ERA DE ESPERARSE

“Que podemos esperar de un presidente que el año pasado nos dijo que en el 2017 habíamos tenido un crecimiento invisible” ironizó Taboada.

“Yo pensé que este año nos iba a decir que los dólares nos iban a llover y lo iban a soltar desde un plato volador. Yo pensé que diría algo de esa naturaleza. Pero con lo que dijo se compara sin dudas con lo del crecimiento invisible y que por supuesto nadie lo vio”.

En cuanto al tenor general del discurso, el Diputado Nacional manifestó que este generó “mucha oposición, mucho insulto porque fue un discurso provocador y generador de mucha violencia y reacción. Porque realmente indigna que un presidente te venga a mentir de esa manera en la cara y te venga a decir que este es el país de las maravillas cuando este es el país del desempleo, de la destrucción de la industria nacional, es el país que lidera la lista de países con alta inflación, es un país que se está cayendo a pedazos y realmente indigna que el presidente diga muy suelto de cuerpo que estamos en Macrilandia”.

Taboada cerró diciendo que “Si cierra algún número para el presidente, seguramente que es en los balances de su familia pero lo que hace al resto del país, estamos absolutamente mal”.