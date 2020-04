Torres Otarola le respondió a la Secretaria de Desarrollo Social de Esquel

La Ministra de Desarrollo Social, Mujer y Juventud, Cecilia Torres Otarola le respondió a la Secretaria de Desarrollo Social de la ciudad de Esquel en reacción a difamaciones en contra del organismo provincial.

La misiva que escribió la funcionaria provincial y que circula en las redes sociales detalla su descrgo en contra de la funcionaria de la Municipalidad de Esquel:

Imperdonable, es todo lo que se está diciendo de mi gestión. Escuché y escuché, hasta ver a donde se quería llegar con esto.

Hoy, voy a contestar a algunos. Digamos que, a los más recientes. Y, así, será con todos los que calumnien porque, es más fácil hacerlo, que salir a trabajar.

Yo lo hago. Todos los días, desde temprano hasta altas horas. No me quejo, es mi deber pero se están pasando de la raya, simplemente, porque mienten.

En respuesta a las declaraciones de la Sra. Fabiana Vázquez, Secretaria de Desarrollo Social de la ciudad de Esquel. Paso a realizar las necesarias aclaraciones del caso, adjuntando, la correspondiente documentación que lo acredita:

Con fecha 20 de marzo, el Intendente de Esquel Sergio Ongarato, remitió a este Ministerio la correspondiente nota para re direccionar los fondos del programa de kits escolares que, ya disponía en las arcas municipales, para que con los mismos pudiese adquirir insumos de higiene y alimentos. Desde este Ministerio, se articularon los medios, necesarios y legales, para cambiar el destino de dichos fondos adecuándose a la emergencia sanitaria.

Durante el fin de semana de Pascuas, se realizó un operativo a nivel Provincial coordinado con las diferentes delegaciones y otros organismos de gobierno que brindaron su colaboración, en donde se acompañó a instituciones descentralizadas que incluyen comedores barriales, merenderos y, centros de contención social de la ciudad cordillerana. Lo mismo, se hizo en toda la provincia con un único fin, el de llegar a aquellos que más lo necesitan a través de unidades alimentarias para la elaboración de sustento nutritivo teniendo en cuenta la mayor demanda por la emergencia sanitaria. Consta en dicha documentación.

Es importante destacar que, los mencionados aportes responden al relevamiento de la SENNAF, realizado en base a los informes de los trabajadores en terreno, quienes conocen perfectamente la situación de cada familia.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, nos comunicamos directamente con la Sra. Vázquez, para coordinar la entrega alimentos la semana próxima, teniendo de parte de dicha secretaria, toda su aprobación. Además, quedando en contacto para avisarle el día exacto en que se haría la entrega. Todo este trabajo. Todo este entendimiento, la Sra. Vásquez lo borra, lo pisotea, lo ensucia sin más mediante unas declaraciones en donde deja a este ministerio como inoperante, diciendo no haber sido asistida.

Esta segunda entrega, responde al plan provincial de fortalecimiento alimentario, que esta cartera social ha desarrollado en el contexto de pandemia en las últimas semanas. De esta manera, se compensa la asistencia para que ese Municipio pueda seguir actuando y acompañando a los sectores más vulnerables de la ciudad.

Mientras tanto, acordamos que se acompañaría a Vásquez, con elementos y materiales de invierno para este fin de semana. Inmediatamente, la Sra nos informó cantidades que requerían con suma urgencia y, así fue como desde este Ministerio se le brindaron, inmediatamente, los materiales que eran, nada más y nada menos, que los pedidos.

Durante los próximos días, continuaremos con la distribución y el acompañamiento, a lo largo y ancho de nuestra Provincia de manera progresiva y equitativa, como se viene realizando desde que comenzó la emergencia sanitaria. Siempre, atentos a que la demanda es mayor bajo estas circunstancias.

Esto es un principio Señores, a aquellos que mientan sobre este Ministerio sin documentación que lo respalde, voy a desenmascararlos porque, no hay derecho. Deben saber que cuando toman un micrófono entre sus manos, por lo menos, en estas épocas donde el ciudadano que no entiende de estas erosiones políticas y la está pasando mal, merece escuchar la verdad. No pueden sostener su trabajo ensuciando a una gestión, simplemente, porque con esto también están ensuciando a un grupo de trabajo que pone todo para que este ministerio, llegue a la gente con alimentos nutritivos y una gestión limpia.