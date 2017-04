Touriñán: “El que va para la foto molesta”

El presidente del bloque de diputados del PJ Frente para la Victoria, Javier Touriñán, defendió el proyecto presentado por su espacio político que otorgaría unos 40 millones de dólares para la reparación de Comodoro Rivadavia. También criticó las políticas demagógicas de quienes van a sacarse fotos con los pies embarrados “sacando chapa” de una tragedia.

“Lo que proponemos es una redistribución de los fondos asignados del endeudamiento”, explicó Touriñán al hacer referencia al proyecto presentado hoy por el PJ FpV para la reconstrucción de Comodoro.

“De los 650 millones de dólares originales de endeudamiento se establecía que el 15% sea transferido a los municipios para realizar obras. Pero ahora muchas de esas obras no se van a poder ejecutar, así que ese dinero puede ser destinado a la remediación de la ciudad, con obras que tienen una relevancia mayor a las anteriormente proyectadas”, explicó el legislador.

“No pasa por sacarse una foto”

Al ser consultado sobre las críticas del oficialismo por este proyecto, Touriñán dijo que “no se puede hablar de lo que ni siquiera han leído ni analizado” y opinó que “es importante que desde la Legislatura se pueda realizar un trabajo de esta naturaleza, porque no pasa por sacarse una foto sacando chapa, de quien entrega más cosas, porque para eso no está la legislatura”.

“El que está de más molesta”

Para el diputado, “lo que no se hizo no se puede hacer ahora. Mi experiencia de haber trabajado en emergencias es que el que está de más molesta, porque los que trabajan en la emergencia se distraen atendiendo al que están de visita, más al que viene a sacarse una foto y no colabora en nada”.

Acciones demagógicas

Al ser consultado sobre la suspensión de la sesión legislativa de hoy a pedido del oficialismo, ya que los diputados del Chusoto viajaron a la zona de emergencia, Touriñán consideró que “es una decisión que tomó el cuerpo y que respeto, pero creo que desde la Legislatura se pueden hacer otras tareas, como por ejemplo tratar el decreto de emergencia que firmó el gobernador Das Neves”.

Dijo que estas cosas podrían sumar “sin necesidad que haya un desembarco de legisladores en la zona de emergencia una vez que pasó la emergencia. Porque el que va para la foto molesta”.

Donación de gastos de bloque

Touriñán también aclaró que “uno no puede donar lo que no es suyo”, en referencia a los diputados del bloque Convergencia, que anunciaron que donarían sus gastos de bloque.

“En primer lugar, ellos no tienen gastos de bloque porque nunca los han cobrado. Además es plata del bloque y que ellos están considerando parte de su sueldo”, dijo.

También opinó que este tipo de medias “es un aporte que tiene que ver más con lo solidario, no tanto con lo que puede hacer a la reparación de unas dos mil vivienda de la ciudad”, concluyó.