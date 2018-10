Trabajadores del Servicio de Protección de Derechos iniciaron medidas de fuerza

Los trabajadores de los Servicios de Protección de Derechos de las ciudades de Esquel y Trevelin, dependientes del Ministerio de Familia, llevan adelante desde el lunes una retención de servicios que se llevará a cabo hasta el viernes 12 de octubre en reclamo de mejores condiciones laborales.

“Después de días de asamblea permanente y tras un tiempo prudencial en el que se esperó algún tipo de respuesta a los reclamos desde el lunes se inició una retención de servicios”, dijo el Lic. Mario Montiel, delegado de ATE.

“Somos 18 personas de las cuales 12 están en situación de precarización. La política pública de niñez está descentralizada, enton-

ces la Provincia envía fondos al municipio y el municipio tendría que realizar la contratación de los equipos. Pero se tendrían que respetar las leyes laborales para todos los compañeros, y sin embargo se mantiene esta situación la-

mentablemente. Impidiendo que los equipos se consoliden y puedan brindar un buen trabajo en un área tan sensible”.

A partir de esta medida de fuerza “esperamos que se escuche este reclamo que hace años se viene llevando adelante y se de una respuesta concreta: que se termine con la precarización laboral. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de respuestas, y eso es algo que enoja bastante. Hace exactamente un año, en octubre del año pasado se planteó la situación ante el Concejo Deliberante, la del reclamo histórico y de la organización del servicios. Planteando que no se pueden consolidar equipos cuando los compañeros tienen que buscar otros lugares de empleo porque no se le garantizan los derechos laborales”.

PERSONAL DE PASO

Montiel recordó, “desde diciembre del 2015 que estoy acá, y desde esa época hay un montón de compañeros que llegaron. Dentro del Ministerio de Familia estoy hace 22 años. En esta última gestión de gobierno, tanto a nivel municipal como provincial, pasaron 7 coordinadores del servicio y unos 10 profesionales y operadores. O sea que ha sido muchísima la renovación, pese al esfuerzo de los compañeros y compañeras por mantener la organización del servicio”.

Asimismo, el delegado subrayó que “los compañeros están ganando por debajo de la línea de pobreza, con sueldos de 11 mil pesos para los operadores y 18 mil para los profesionales. Cuando en cualquier otro lugar tienen mejores condiciones”.

Esto señaló que incide en el servicio que se brinda porque “la restitución de un derecho no se hace por resolución o por arte de magia. Se hace por un trabajo constante, con seguimiento en el territorio y con las instituciones con las cuales trabajamos”.

Fuente Diario El Chubut