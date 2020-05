Trevelin habilitó 8 circuitos para salidas recreativas

La Municipalidad de Trevelin, a través de la Secretaría de Deportes y Recreación, informó hoy la habilitación, a partir de este 15 de Mayo, de 8 circuitos para salidas recreativas.

La propuesta es producto de un trabajo previo desarrollado por el equipo de profesores de la Secretaria de Deportes y Recreación, con la coordinación de Carlos Sainz, y teniendo en cuenta sugerencias y observaciones realizadas por autoridades locales del Hospital de Trevelin y Comisaría Trevelin, y de profesionales de la salud.

Quienes quieran practicar estas salidas deberán tramitar una autorización a través de un link en internet o bien personalmente en las instalaciones del Polideportivo Municipal.

Además, se hace obligatorio el uso de tapabocas para esta actividad y se recuerda que rige para esta actividad el esquema de terminación de DNI: Lunes, miércoles y viernes DNI par, en tanto que martes, jueves y sábado DNI impar.

La actividad recreativa debe respetar el horario de 9 a 19 en el turno tramitado en la autorización.



QUIENES y DONDE?

-Adultos Mayores de 60 años en Circuito Dos Puentes , costanera. (Únicos autorizados para ese circuito y no necesita tramitar permiso)

– Menores de 14 años: Acompañados de un adulto por los circuitos seleccionados

– Entre 14 y 60 años por los circuitos requerido y aprobados en la autorización según disponibilidad.



CIRCUITOS:

El diseño de los siete circuitos se pueden observar en el Facebook de la secretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Trevelin

El Circuito de costanera y Dos Puentes es para uso EXCLUSIVO para mayores de 60 años.

Las zonas de ALDEA ESCOLAR, LOS CIPRESES, LAGO ROSARIO Y SIERRA COLORADA quedarán exclusivas para los residentes de dichos parajes



QUE SE PUEDE HACER Y QUE DISTANCIAS RESPETAR?

– Caminata de esparcimiento (1,5 mt hacia los costados. 6 mts adelante y atrás)

– Trote Saludable (1,5 mts hacia los costados y 10 mts. hacia adelante y atrás)

– Ciclismo Recreativo (2 mts. hacia los costados y 20 mts. hacia adelante y atrás



RECOMENDACIONES:

– Realizar el estiramiento en casa.

– No utilizar los juegos de las Plazas ni Estaciones de Costanera Saludable.

– Respetar el distanciamiento

– No compartir botella de hidratación ni elementos de entrenamiento personalizado (cintas, bandas, tobilleras, etc)



Link pedido de Autorización:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepoKwNXvK_9k33bufZzE0naiG-fQ1bx_ppjkaSksUlcp8RBw/viewform?vc=0&c=0&w=1



Quienes no puedan acceder vía on line, pueden realizar consultas telefónicas al número (480994) de lunes a viernes de 9 a 12 para su asesoramiento.

Share on: WhatsApp