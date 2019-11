Vialidad Provincial asfaltará 3 kilómetros de la ruta Nº 71 antes de fin de año

La Administración de Vialidad Provincial (AVP), bajo la conducción de Nicolás Cittadini, continúa trabajando en la pavimentación de la Ruta Nº 71 de Los Lagos y está previsto que antes de fin de año se pueda culminar con la carpeta asfáltica de 3 kilómetros más.

La obra, que es realizada íntegramente por Vialidad con personal e insumos propios, tiene el objetivo de pavimentar un total de 12 kilómetros. Cabe recordar que 6 kilómetros ya se inauguraron a mediados de este año.

En función de esto, el funcionario provincial explicó que en estos días “se trasladó la cuadrilla de bacheo y empezamos a levantar los 2,5 kilómetros donde se lastimó mucho la imprimación que habíamos hecho». Aclaró «que no era la carpeta definitiva, solo era una capa de protección, pero realmente se rompió mucho». Ante esto indicó que «ya se levantaron 600 metros completos donde quedó material granular de base y la semana que viene van a continuar con lo que falta”.

La idea “es que en esos 3 kilómetros que están bacheados, se terminen ahora, para dejarlo con carpeta asfáltica antes de fin de año” y aclaró que “el otro tramo que va a quedar de ripio, va a depender un poco del turismo y la veda, la ventana de trabajo es muy corta, en enero no vamos a poder trabajar debido a la circulación porque no podemos hacer desvíos, probablemente quede para febrero los restantes 3 kilómetros que vamos a levantar completos”.

Del total de seis kilómetros que restan, Cittadini indicó que “tres se rompieron mucho y los vamos a tener que rehacer completos, eso seguramente quede para febrero después de la temporada alta de turismo y los otros tres vamos a tratar de hacer la carpeta completa antes de fin de año, por lo cual van a quedar 12 kilómetros para finales de febrero si todo sale bien y no hay imponderables terminados con carpeta asfáltica”.

Más asfalto

Además, el funcionario destacó que también “tenemos proyectados seguir 5 kilómetros más hacia el lado de la Villa Rivadavia y empezamos a trabajar en el ante proyecto para asfaltar del lado Cholila hacia la Villa y ver si le podemos dar asfalto a la Villa que está bastante poblada”.

El objetivo “es en el mediano plazo, terminar el circuito entero, pero sin grandes obras como las que se quisieron encarar con Rovella Carranza que eran con voladuras, unos paredones gigantes y para eso nosotros no tenemos la capacidad, pero si para asfaltar el diseño actual y que sea un circuito de paseo, no una ruta provincial con velocidades de ruta como se intentó hacer y no se hizo”.