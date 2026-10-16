16 octubre, 2026
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Abel Pintos llega a esquel con el buenaventura tour 2026

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Abel Pintos se presentará el próximo 10 de diciembre en el Polideportivo Municipal de Esquel, en el marco de su gira Buenaventura Tour 2026.

El anuncio confirma la llegada del reconocido artista a la ciudad cordillerana, en una presentación que genera expectativas entre sus seguidores de Esquel y de distintas localidades de la región.

La venta de entradas comenzará el lunes 19 de octubre, a partir de las 12 horas. La información oficial sobre el espectáculo y la adquisición de tickets estará disponible en el sitio web www.abel.art.

Con una extensa trayectoria en la música argentina, Abel Pintos volverá a encontrarse con su público en la región en una fecha que promete reunir a fanáticos de distintas generaciones.

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