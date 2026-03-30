29 marzo, 2026
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Agrimensores de Chubut participarán del Congreso Catastral del Bicentenario

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Profesionales de Chubut participarán de uno de los encuentros más relevantes de la agrimensura a nivel nacional, que reunirá a especialistas de todo el país.

El Congreso Catastral del Bicentenario, organizado por el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, se desarrollará los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata.

El evento conmemorará los 200 años del Departamento Topográfico, institución histórica vinculada al desarrollo del ordenamiento territorial en el país, y convocará a profesionales, académicos y especialistas para debatir sobre catastro, seguridad jurídica y planificación territorial.

En ese marco, el presidente del consejo bonaerense, Reinaldo Beain, destacó el valor institucional del encuentro y señaló que “este Bicentenario nos invita no solo a recordar nuestros orígenes, sino también a proyectar el futuro del ordenamiento territorial argentino”.

Asimismo, indicó que el congreso será una oportunidad para aportar conocimiento y generar propuestas orientadas a fortalecer la seguridad jurídica y la planificación del territorio.

También remarcó la necesidad de una mirada federal, con participación de profesionales de todo el país, que permita actualizar criterios técnicos y acompañar las transformaciones territoriales actuales.

La participación de profesionales chubutenses permitirá visibilizar a nivel nacional la experiencia provincial en materia de regularización dominial y ordenamiento territorial, en un espacio de intercambio académico y profesional clave para el desarrollo del sector.

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