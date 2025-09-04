Alberto Cleri arbitrará en el torneo de la máxima categoría de Futsal de Argentina

Alberto Cleri será unos de los árbitros elegidos por la Confederación Argentina de Futbol de Salón para dirigir la máxima categoría que es la División de Honor en el torneo que se disuraá en la ciudad de Esquel.

El certamen contará con los mejores 32 equipos de todo el país, quienes disputarán la permanencia en la máxima categoría del Futsal de Argentina.

El trevelinense va hacer uno de los imparta justicia junto a el staff de árbitros de varios puntos del país como Bs As, Mendoza y Santa Cruz. “Es un logro importantísimo en nuestra carrera” como árbitro dijo Alberto Cleri.

“La emoción que desborda al recibir tremenda noticia de parte del Coordinador Nacional Jonny Hernández, es lo que buscamos siempre para poder llegar a esto. Soy un agradecido de todo y de todos los que pusieron su confianza en mí”, concluyó Cleri.