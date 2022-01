Alberto Fernández: es mucho más virtuoso el acuerdo que se alcanza en el diálogo

El presidente Alberto Fernández puso en marcha esta tarde, en la Residencia de Olivos, la nueva etapa del programa +Precios Cuidados, que contempla una canasta de 1.321 productos de consumo masivo con precios acordados hasta el próximo 7 de abril.



El jefe de Estado valoró que el programa se haya logrado mediante un acuerdo con las empresas: “Mostrar acuerdos es gratificante, y ponerse de acuerdo entre los que no pensamos necesariamente igual suele ser difícil porque precisamente hay contradicciones de intereses, de pensamientos, en objetivos buscados. Entonces es mucho más virtuoso el acuerdo que se alcanza en el diálogo”.



El mandatario celebró que “todos hayan entendido que necesitamos ponerle fin al problema de la inflación, y que para eso necesitamos de todos”. “No es un problema que podamos resolver nosotros a los golpes en los comercios, ni uno que puedan resolver ustedes si no nos ponemos todos medianamente de acuerdo”, consideró.



“La lucha contra la inflación es un tema central y la inflación en la Argentina no tiene una sola causa, no lo digo yo ni lo dice Martín (Guzmán), lo dicen los organismos internacionales. La inflación no es el resultado de la emisión monetaria, sino el resultado de muchas cosas, aspectos que van desde lo psicológico hasta lo monetario”, aseguró Fernández.



El Presidente estuvo acompañado por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, además del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y la subsecretaria de Financiamiento y Competitividad PyME, Laura Tuero.



Fernández agradeció también a los empresarios que, ante la ola de calor, aceptaron reducir la producción para no resentir la provisión de energía eléctrica para los hogares “entendieron el problema y nos ayudaron, y creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Basta de pelearnos, de discutir, está claro que tenemos intereses distintos, pero en algún punto tienen que ser concurrentes, tenemos que ganar todos, los que producen y los que trabajan”.



Por su parte, Feletti destacó el diálogo con las empresas que forman parte del programa y explicó que +Precios Cuidados tiene dos objetivos: “poder correlacionar una oferta de canasta diversa, amplia a través de las grandes cadenas y de los comercios de proximidad que pueda ser fácilmente adquirida con la política de ingresos, y un objetivo más inmediato que es que sirva como una referencia y un amortiguador de la tensión de precios”.



Karen Vizental, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Unilever Latinoamérica, y una de las representantes de las empresas presente en el acto valoró “el trabajo que se hizo articuladamente entre lo público y lo privado y el gran esfuerzo que vienen haciendo las empresas para llegar a esta canasta ampliada”. “Lo importante es destacar el diálogo que hubo, no fue fácil, pero hubo diálogo y se logró un consenso”, remarcó.



En 2022 el programa duplica la cantidad de productos acordados e incluye una amplia variedad de artículos de almacén, limpieza, perfumería, librería, cuidado e higiene personal, para bebés, para mascotas, frescos, como lácteos, fiambres, pastas, tapas de empanadas y de tartas, congelados y bebidas, entre otros.



Son elementos elaborados por más de 120 empresas y que podrán adquirirse en supermercados mayoristas y minoristas de todo el país.



En esta oportunidad, el programa se extenderá por un año, con renovaciones trimestrales y correcciones mensuales.



El mismo busca establecer una referencia de precios en las góndolas y permitir que las consumidoras y los consumidores puedan acceder a una amplia variedad de marcas y presentaciones de los bienes más consumidos.

Share on: WhatsApp