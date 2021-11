Alberto Fernández: es necesario que las deudas sean sostenibles para una recuperación económica sólida y con inclusión social

El presidente Alberto Fernández aseguró que la “sustentabilidad ambiental va de la mano de la sustentabilidad social”, al exponer esta mañana en Glasgow en el Evento de Alto Nivel titulado “Lanzamiento del compromiso global de metano”, que estuvo coordinado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la titular de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

“Es necesario que las deudas a pagar sean sostenibles para garantizar una recuperación económica sólida y con inclusión social”, enfatizó y, citando al Papa Francisco, reclamó construir “juntos la globalización de la solidaridad, para que no triunfe lo que triunfó hasta aquí, la globalización de la indiferencia”.​

“La República Argentina celebra esta iniciativa sobre Compromiso Global del Presidente Biden, que renueva el compromiso de los Estados Unidos en materia de ambiente y cambio climático”, dijo Alberto Fernández al agradecer el espacio de debate que tuvo lugar en el marco de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se desarrolla desde ayer y concluye hoy en Escocia.

El mandatario agradeció también “el esfuerzo de la comunidad internacional por la histórica emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) desde el Fondo Monetario Internacional con el propósito de superar los efectos de la pandemia”.

“Necesitamos también de la atención y sensibilidad de esa misma comunidad para superar el obstáculo que la Argentina tiene en materia de endeudamiento externo con el FMI. Hacerlo de modo exitoso, nos permitirá acelerar nuestra transición climática”, recalcó.

El presidente Fernández informó que la Argentina está “renegociando un préstamo que se le concedió a mi país por 57.000 millones de dólares. Una suma mayor a la que el FMI destinó para todos los países del mundo para combatir la pandemia y que significa la mitad del presupuesto que el mundo comprometió para atender al cambio climático y que aún permanece incumplido”.

“Esto demuestra un grado de inconsistencia que debemos corregir”, reflexionó el Jefe de Estado y se dirigió a todos los líderes presentes: “Necesitamos mayor flexibilidad para honrar esa deuda, en plazos y tasas”.

Detalló que el país está dispuesto “a vincular parte de su pago a las imprescindibles inversiones en infraestructura verde”.

“La Argentina vuelve a crecer en la post-pandemia. Este año creceremos un 9 por ciento. El futuro de mi país está en el desarrollo de una economía con conocimiento y capacidades tecnológicas, adaptando su matriz productiva con el hidrógeno –entre otras fuentes de energía renovable-, y apostando a la electromovilidad”, enfatizó.

Durante el evento, del que también participó el enviado Especial Presidencial de los Estados Unidos para el Clima, John Kerry, el presidente Fernández aseguró que ”nuestro país ya se puso en acción” respecto del plan internacional para controlar las emisiones de metano.

Explicó que la “Contribución Determinada Nacional implica la reducción de todos los gases de efecto invernadero, incluyendo el metano. Y promueve activamente la adopción de tecnologías de punta para la captura de metano y la reducción de emisiones fugitivas”.

“Nuestra acción enfatiza el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en el marco de una transición justa”, dijo e indicó que: “Necesitamos medios de implementación innovadores”.

“En el caso de la Argentina, el aporte de nuestra agro-bio-industria a la seguridad alimentaria mundial, no debe ser excluido de las negociaciones climáticas, para no generar nuevas formas de proteccionismo”, remarcó.

