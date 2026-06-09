Alertan sobre la situación de afiliados al PAMI en Aldea Escolar

La secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, Sandra Muñoz, mantuvo este lunes una reunión con integrantes de la Junta Vecinal de Aldea Escolar, encabezada por su presidente, Julio Mellado, para abordar distintas problemáticas que afectan a la comunidad.

Del encuentro también participó la coordinadora del área de Empleo, Jael Ingram. Según explicó la funcionaria, se trató de una reunión positiva que permitió avanzar en la organización de acciones concretas y comenzar a trabajar sobre temas de interés para los vecinos del paraje.

Entre los acuerdos alcanzados, se definió que el próximo 18 de junio un equipo de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Coordinación de Empleo brindará atención a vecinos de Aldea Escolar para asesoramiento y realización de trámites. La jornada contará además con la participación de la Dirección de Gobierno.

Asimismo, se prevé la realización de un Taller de Orientación Laboral y el avance en la conformación de una red comunitaria de acompañamiento destinada a jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Preocupación por los adultos mayores

Uno de los temas que generó mayor preocupación fue la situación de los adultos mayores afiliados al PAMI. Muñoz indicó que, de acuerdo con la información disponible, este año no se implementaría en tiempo y forma la asistencia correspondiente al Plan Calor para jubilados.

“Lo que hablamos fue llevar adelante gestiones conjuntas entre el Municipio y la Junta Vecinal para poder cubrir esa necesidad de nuestros adultos mayores durante el invierno”, señaló.

La funcionaria advirtió además sobre las dificultades que atraviesan los afiliados al PAMI. “No es solamente la leña; también preocupa la reducción de la cobertura de medicamentos y de otras ayudas destinadas a los adultos mayores”, expresó.

En ese sentido, indicó que desde el Municipio se encuentran evaluando alternativas para acompañar a este sector de la población y minimizar el impacto que estas situaciones podrían tener durante los meses más fríos del año.