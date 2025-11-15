Alumnos de UNPSJB presentan proyecto IA capaz de traducir lengua de señas

En el marco de entregas de proyectos de fin de la carrera Analista Programador de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Esquel, los alumnos Eric Vincon, Alen Vinay, Valentín Roo y John Hughes presentaran el proyecto “Traductor Sen-IA Solid X ARGENTINO”, en el Aula Magna a partir de las 19 horas el próximo martes 19 y miércoles 20 de noviembre.

El Proyecto “Traductor Sen-IA Solid X ARGENTINO”, desarrollado por Eric Vincon, Alen Vinay, Valentín Roo y John Hughes es inteligencia artificial capaz de traducir lengua de señas. Eric Vincon comentó a Noticias Trevelin que “hay proyectos muy interesantes, como por ejemplo un juego 2D ambientado en la universidad entre otros”, en particular “el proyecto de nosotros es un proyecto que no encontramos mucha referencia en argentina y creemos muy importante ya que por primera vez el año que viene ingresará a la universidad el primer alumno sordo a cursar”.

Por último, Eric dijo que “esperamos a la comunidad, que acompaña durante las dos jornadas, en el caso nuestro el proyecto lo presentamos el miércoles 20 de noviembre a las 20 horas, en el aula Magna”.