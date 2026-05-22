Alumnos del CFP N° 660 comenzaron sus prácticas en el Concejo Deliberante de Trevelin

En el marco de la Resolución N° 11/26 del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, comenzaron las prácticas profesionalizantes de estudiantes que cursan el trayecto de Auxiliar Administrativo dictado por el Centro de Formación Profesional N° 660.

La presentación institucional se realizó este viernes en el recinto del HCD y contó con la participación de la presidenta del cuerpo, Claudia Garitano; los concejales Marisol Salazar, David Arakawa y Tegid Evans; el secretario legislativo Fabio Durando; y representantes del CFP N° 660 junto a los estudiantes que llevarán adelante las prácticas.

Desde el Concejo Deliberante destacaron el trabajo conjunto que desde hace varios años se realiza con el Centro de Formación Profesional, permitiendo que estudiantes puedan desarrollar experiencias vinculadas a tareas administrativas y funcionamiento institucional.

En ese marco, el secretario legislativo Fabio Durando señaló que las prácticas incluyen capacitación en atención al público, manejo de documentación, conformación de expedientes, digitalización de archivos y utilización de herramientas informáticas vinculadas al trabajo legislativo y administrativo.

Asimismo, agradecieron al CFP N° 660 por elegir nuevamente al Honorable Concejo Deliberante como espacio de formación y acompañamiento para los estudiantes de la comunidad.