Arcioni acompañó a Sergio Massa en la convocatoria al congreso del Frente Renovador

El mandatario participó este viernes por la tarde en la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires del lanzamiento de la convocatoria del Congreso del Frente Renovador

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, acompañó este viernes por la tarde al ministro de Economía, Sergio Massa, en el lanzamiento de la convocatoria al congreso del Frente Renovador.

En el encuentro que se realizó en la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, lo acompañaron al Mandatario Provincial el presidente del Frente Renovador en Chubut y secretario general de la Gobernación, Alejandro Sandilo; y la vicepresidenta del Frente Renovador en Chubut y subsecretaria de Información Pública del Chubut, Vanesa Abril.

En la oportunidad, Arcioni destacó “el acompañamiento permanente del ministro de Economía a la provincia del Chubut. Siempre que hemos pedido, nos han recibido, atendido y solucionado diferentes situaciones”.

“Cuando hablamos de poder, entre todos, construir un país más federal, nos referimos a estas cuestiones. Poder ser escuchados cuándo transmitimos las necesidades que tenemos y del otro lado encontrar una respuesta que permita mejorar la calidad de vida de los chubutenses”.

A su turno, Massa aseguró que “la Argentina vivió un endeudamiento feroz y, de alguna manera, es una herencia que va a perseguir al país por muchos años. Un país que le tocó enfrentar una pandemia como al resto del mundo, pero sin crédito, y eso produjo que la única herramienta sea la emisión y, esa bola de pesos, hoy en día explican la inflación”.

“Mi responsabilidad sigue siendo ser Ministro de Economía, sigue siendo estar al frente de resolver los problemas, sí me parecía importante acompañarlos en esta reunión de mesa hoy, porque es clave que el 10 de junio, cuando hagamos el Congreso, fijemos una posición política definitiva de cara al año electoral que viene, respecto del respaldo de candidaturas, respecto de si participamos o no en el Frente de Todos, y cómo participamos y cómo se diseña el frente, y cuál es la nueva realidad del frente de todos en términos de representación política, electoral”, agregó.

“No hay orden económico sin orden político”

Massa señaló que “les pido que el 10 de junio hagamos nuestro congreso, tomemos las decisiones que tenemos que tomar, pero sobre todas las cosas, que de acá al 10 de junio, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, sin dejar de lado nuestra tarea, nos ocupemos de generar conciencia de que no hay orden económico sin orden político, de que no hay construcción colectiva sin generosidad y de que no hay estrategia electoral posible si no se hace desde la idea de tener competitividad para de alguna manera hacerle una oferta distinta a la sociedad argentina”.

“Esto lo hacemos entre todos. Así que a trabajar para el congreso el 10 de junio, pero sobre todo para convencer a todos nuestros compañeros de Frente de Todos, que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y vemos el ejemplo y pongamos nosotros, nuestros nombres y nuestros hombres, fuera de la competencia electoral para convocar con esa generosidad, finalizó el ministro.