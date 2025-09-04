5 septiembre, 2025
Asumió Livio Espinoza en Coordinación de Gabinete y Cintia Figueroa en Turismo

El intendente de Trevelin y Sus Parajes, Héctor “Cano” Ingram, le tomó hoy por la tarde juramento a Livio Espinoza como Coordinador de Gabinete y a Cintia Figueroa como Secretaria de Turismo.

Los nuevos funcionarios ya venían desarrollando actividades como reuniones con equipos propios o con representantes de instituciones, poniéndose al tanto de las gestiones y acciones ya en marcha y comenzando a delinear sus primeros pasos en sus respectivas áreas.

Por el lado de Espinoza, durante esta semana acompañó al intendente Ingram en reuniones y actividades oficiales, además de mantener reuniones con cada secretario, subsecretario, director y coordinadores.

En tanto, Figueroa ya mantuvo encuentros con los equipos propios, con sus colegas de gabinete y con el Ente Mixto de Turismo.

Cabe mencionar que hubo acompañamiento de concejales, funcionarios municipales y familiares.

