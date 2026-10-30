Avanza la colocación de 300 luminarias led en Trevelin

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. se encuentra llevando adelante trabajos de renovación del alumbrado público en distintos sectores de la ciudad, mediante la colocación de un total de 300 luminarias LED.

Las tareas comprenden el tramo desde la calle John Murray Thomas hasta el sector conocido como “Cinco Esquinas”, así como también los accesos y calles principales de los barrios de la zona sureste de Trevelin, incluyendo las calles Roggero y Guillermo Frey.

Esta intervención permitirá renovar parte del sistema de alumbrado público, contribuyendo a mejorar la iluminación de los espacios urbanos y la circulación de vecinos y vecinas.