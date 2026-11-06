Axel Antiman representará a trevelin este sábado en Puerto Madryn

El joven boxeador trevelinense Axel Antiman se presentará este sábado en una nueva edición de Arena de Gladiadores, una velada que reunirá a representantes de distintas escuelas de boxeo de Chubut y la región.

Antiman subirá al ring para enfrentar a Emanuel Nalldi, de Sierra Grande, llevando la representación de Trevelin en este festival que tendrá lugar en la Escuela N.º 750 de Puerto Madryn.

Para este compromiso, Axel se viene preparando junto a su padre, Agustín Antiman, con el acompañamiento del Gimnasio GRYM, donde lleva adelante su entrenamiento.

La organización está a cargo de la Escuela de Boxeo Osvaldo Romero y la ONG El Deporte es Salud, mientras que la fiscalización estará en manos de la Federación Chubutense de Box.

Un nuevo desafío para Axel Antiman, que este sábado buscará dejar a Trevelin representado sobre el ring.