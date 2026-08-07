Bomberos Voluntarios presentaron un proyecto para convertir a Tecka en una comunidad cardioprotegida

El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Tecka presentó ante el Municipio y el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca declarar a la localidad como «Comunidad Cardioprotegida», con el objetivo de fortalecer la respuesta ante emergencias cardíacas y reducir el riesgo de muerte súbita.

La iniciativa se fundamenta en la Ley Nacional Nº 27.159 y la Ley Provincial I Nº 567, y propone la creación de una red de desfibriladores externos automáticos (DEA) de acceso público, junto con la capacitación de personal y acciones de prevención destinadas a la comunidad.

Desde la institución señalaron que la propuesta cobra especial importancia debido a la ubicación estratégica de Tecka, atravesada por rutas nacionales y provinciales con un importante flujo de tránsito, lo que incrementa la necesidad de contar con una respuesta rápida ante emergencias.

Entre las principales medidas que contempla el proyecto se encuentran la declaración de interés municipal del programa «Tecka, Comunidad Cardioprotegida», la instalación de nuevos DEA en puntos estratégicos como el Cuartel de Bomberos y la estación de servicio YPF, la capacitación obligatoria en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso del DEA para el personal municipal, y la exigencia de estos equipos y personal capacitado en eventos masivos y establecimientos de gran concurrencia.

Asimismo, la iniciativa prevé la difusión permanente del mapa de ubicación de los desfibriladores y de los protocolos de actuación ante un paro cardiorrespiratorio.

Desde Bomberos Voluntarios destacaron que ya comenzaron a desarrollar capacitaciones destinadas a distintas instituciones de la localidad, entre ellas la Policía del Chubut, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Comisaría de la Mujer, poniendo además a disposición del Municipio instructores certificados para continuar con la formación comunitaria.

El proyecto será analizado por el Concejo Deliberante y, de ser aprobado, representará un importante avance en materia de prevención y atención de emergencias, con el propósito de que una respuesta rápida pueda marcar la diferencia entre la vida y la muerte.