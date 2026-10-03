Bowen destacó la apertura de “Gualjaina Futuro” en la cordillera

El intendente de Dolavon y referente de Chubut Futuro, Dante Bowen, destacó la apertura de Gualjaina Futuro, un nuevo espacio político que comenzó a funcionar en esa localidad cordillerana.

A través de sus redes sociales, Bowen señaló que el espacio busca constituirse como un ámbito de encuentro y participación para los vecinos de Gualjaina.

“Hoy abrimos las puertas de Gualjaina Futuro, un nuevo espacio para encontrarnos, escucharnos y empezar a construir juntos una nueva etapa para nuestro pueblo”, expresó.

Un nuevo espacio en Gualjaina

En su mensaje, el dirigente también valoró el trabajo realizado por Karen Guala Hernández y el equipo local de Chubut Futuro, a quienes agradeció por impulsar la apertura del espacio.

Bowen sostuvo que existen distintos desafíos por delante, aunque remarcó la participación de vecinos interesados en involucrarse en la vida comunitaria.

“Hay mucho por hacer, pero también hay mucha gente con ganas de hacerlo”, manifestó.

La actividad se inscribe en el proceso de expansión territorial de Chubut Futuro, espacio que tiene a Bowen como uno de sus principales referentes y que viene desarrollando actividades políticas en distintas localidades de la provincia.

El dirigente cerró su publicación con una definición sobre el proceso iniciado en Gualjaina: “La esperanza se organiza. Gualjaina tiene futuro”.