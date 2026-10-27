Bowen se reunió con gremios del sector pesquero de Chubut

El intendente de Dolavon y precandidato a gobernador, Dante Bowen, mantuvo un encuentro con representantes de SICONARA y STIA para analizar la situación de la industria pesquera, la realidad de los trabajadores y el escenario político de cara a 2027.

La reunión se realizó durante la visita a la región de Mariano Vilar, secretario general de SICONARA. También participaron Luis Núñez, secretario general de la CGT; Jorge Maldonado, secretario gremial de SICONARA e integrante de la CGT del Valle; José Díaz, representante del STIA en Puerto Madryn; y Armando Moyano, presidente del Congreso Provincial del Partido Justicialista.

La situación de la pesca y los trabajadores

Durante el encuentro, los dirigentes intercambiaron opiniones sobre la actualidad de la industria pesquera, las dificultades que atraviesan los trabajadores y la situación de distintos sectores productivos de Chubut.

También analizaron el contexto económico y social y el escenario político provincial y nacional, con referencias a las gestiones del presidente Javier Milei y del gobernador Ignacio Torres.

La mirada puesta en 2027

La reunión incluyó un intercambio sobre el presente del movimiento obrero y su relación con el peronismo, en un contexto de preparación para el próximo escenario electoral.

Según lo planteado en el encuentro, los participantes coincidieron en la importancia de sostener el diálogo entre los sectores sindicales y políticos, con eje en el trabajo, la producción y el desarrollo de Chubut.