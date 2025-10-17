Brindarán curso de casteo y demostración de atado de moscas en Trevelin
Organizado por la Secretaria de Turismo de Trevelin, la asociación de Guías de Pesca del Chubut y Pesca Continental brindarán curso de casteo y demostración de atado de moscas de cara al inicio de la temporada de Pesca deportiva 2025/2026, con entrega de certificados.
Se realizará el próximo viernes 31 de octubre en el predio del Centro Cívico de Trevelin, inscripción gratuita para inscripciones y más información comunicarse vía WhatsApp 2945418098.