Buena participación en la bicicleteada y caminata solidaria de Trevelin

Con una importante participación de vecinos, familias y deportistas, este sábado se realizó en Trevelin una bicicleteada y caminata solidaria organizada por la Asociación Civil Amigos del Ciclismo Trevelin MTB.

La propuesta combinó actividad física, naturaleza y solidaridad, convocando a participantes de distintas edades en una jornada que permitió disfrutar de algunos de los paisajes más característicos de la región.

Los ciclistas recorrieron el camino hacia Aldea Escolar y la Presa Hidroeléctrica Futaleufú, mientras que quienes eligieron la caminata realizaron un circuito por los puentes y alrededores del Río Percy.

Además del carácter solidario de la actividad, la iniciativa sirvió para comenzar a promocionar una nueva edición de la tradicional carrera Unión de los Parajes, uno de los eventos deportivos más representativos de la zona y que tiene prevista su realización el próximo año.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de la comunidad y agradecieron la colaboración de los participantes, quienes aportaron alimentos no perecederos para la actividad solidaria.

La Asociación Amigos del Ciclismo Trevelin MTB valoró la respuesta obtenida y ratificó su compromiso de continuar impulsando propuestas que promuevan el deporte, la vida saludable y la integración comunitaria.