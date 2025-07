“Cano” Ingram: No hay libertad verdadera si no hay pan en la mesa, trabajo digno, salud y educación para todos”

Trevelin conmemoró el día de la independencia, hoy en el Complejo Polideportivo Municipal “Evita”, con la particularidad que se bailó por primera vez el Pericón nacional con más de 100 parejas. El acto estuvo presidido por el intendente de la ciudad Héctor “Cano” Ingram.

Al iniciar las palabras de bienvenida gradeció a los presentes, autoridades locales y a los organizadores y sostuvo que “Cada 9 de julio, nuestra memoria colectiva vuelve a aquella jornada de 1816, cuando un grupo de representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, después de varias reuniones y debates, resuelve en Tucumán declarar lo que ya el pueblo venía sintiendo: que esta tierra debía ser libre, soberana, y dueña de su propio destino”.

“La independencia no fue un acto aislado, ni obra de iluminados. Fue el resultado de una larga lucha que comenzó incluso mucho antes de 1810, con rebeldías, con voces silenciadas, con gauchos y criollos enfrentando el orden colonial”.

Pero desde aquella jornada, “el mundo sabía que una nación soberana, con igualdad y derechos comenzaba a erguirse sobre la faz de la tierra” y agregó “José de San Martin fue uno de los que más levantó la voz para que se declarase la independencia. Lo consideraba vital para que la lucha armada que su ejército estaba por emprender en Chile y luego en el Alto Perú, tenga legitimidad ante el resto de las naciones y de esa manera conseguir apoyo internacional”.

Belgrano por su parte, “apoyaba también la declaración independentista y le agregaba su pensamiento en torno a la unidad del pueblo americano para alcanzar una soberanía plena y sostenía que esa soberanía debía ser no solo política, sino también económica y social” y amplió “Por ello, desde el lugar que nos toque como argentinos, debemos trabajar para que aquella declaración de Tucuman de 1816 no quede inconclusa. Independizarse no solo es romper con una monarquía, sino asumir el desafío de construir una nación justa, con igualdad, con derechos, con identidad”.

Durante su alocución reflexionó en relación a las políticas nacionales que aplica el presidente Milei y aseveró que “No hay libertad verdadera si no hay pan en la mesa, trabajo digno, salud y educación para todos”, y sostuvo que “La independencia política debe ir de la mano de la independencia económica.

No basta con elegir autoridades si las decisiones importantes se toman lejos del pueblo, o si las riquezas de nuestra tierra no benefician a quienes la habitan y la trabajan”.

“Hoy, cuando el mundo se reorganiza, cuando tantas veces se pone en duda el valor del Estado, de la comunidad, de lo colectivo, es necesario volver a Tucumán.

No para repetir discursos, sino para recuperar el espíritu de aquel momento: el coraje de imaginar un país propio, con voz propia, con proyecto propio. Y sobre todo, para comprometernos con el presente”.

“La independencia no es un acto del pasado: es una tarea del presente. Cada vez que cuidamos la soberanía, que defendemos la industria nacional, que apostamos a la ciencia, a la cultura, a la producción, estamos honrando a quienes hace más de 200 años se atrevieron a decir que esta tierra quería ser libre”.

Ingram recordó que “La semana pasada, nuestra comunidad dio un ejemplo de esto. Cuando vecinos y vecinas la estaban pasando mal, otros vecinos se organizaron para ayudarles a enfrentar una situación difícil y compleja. En nombre de los vecinos que recibieron esos gestos de solidaridad gracias”.

“Ese es el camino. Frente a los desafíos que tenemos, es tiempo de unirnos, de escucharnos, de apostar a un proyecto de país que incluya a todos y todas. Porque la Patria no es patrimonio de ningún sector. La Patria es el pueblo. Feliz día de la independencia argentina”, concluyó el intendnete.