«Cano» Ingram reclamó en el Congreso por el abandono de la Ruta 259

El intendente de Trevelin y Sus Parajes, Héctor «Cano» Ingram, expuso ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación la situación de la Ruta Nacional 259.

Durante su intervención, cuestionó las demoras en la repavimentación del tramo Estancia La Paulina–Trevelin y advirtió sobre las condiciones de seguridad de la ruta. También reclamó la continuidad de la obra hasta el límite internacional con Futaleufú, destacando su importancia para el desarrollo productivo y turístico del Valle 16 de Octubre.

Ingram fue convocado por el diputado nacional Juan Pablo Luque. En la reunión, más de 20 intendentes expresaron su preocupación por la falta de obras en las rutas nacionales.