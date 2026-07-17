Caren Evans y Pedro Etchemaite se presentarán en La Encrucijada
Este viernes 17 de julio, desde las 22 horas, el bar cultural La Encrucijada será escenario de una nueva propuesta musical con la presentación de Caren Evans, reconocida como La Voz de Trevelin, junto al guitarrista Pedro Etchemaite.
El dúo ofrecerá un repertorio pensado para compartir una noche de música en vivo en un espacio que continúa impulsando la actividad cultural y artística de la localidad.
La invitación está abierta a vecinos y visitantes que deseen disfrutar de una velada con artistas locales en un ambiente cálido y cercano.