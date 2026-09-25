“Caricias del Bosque”, una historia de más de 30 años entre producción y turismo

El emprendimiento agroturístico Caricias del Bosque, ubicado en el paraje Los Cipreses, fue visitado este viernes por autoridades municipales y del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, en el marco de la apertura de la temporada de primavera realizada días atrás en el paraje.

Participaron de la recorrida el secretario de Producción de Trevelin, Nicolás Ewdokimoff; la presidenta del HCD, Claudia Garitano; y el concejal David Arakawa, el secretario Legislativo, Fabio Durando quienes fueron recibidos por sus propietarios, Ana y Mario Reguilo.

Una experiencia que combina producción y turismo

Con más de 30 años de trayectoria, Caricias del Bosque se consolidó como una propuesta que vincula la producción familiar con el turismo y el contacto con la naturaleza.

En el establecimiento se desarrollan actividades vinculadas a la producción de frutas finas, huerta, árboles frutales y elaboración de productos derivados, bajo una mirada orientada al cuidado del ambiente.

Garitano destacó la posibilidad de conocer emprendimientos que sostienen durante décadas el desarrollo productivo y turístico de los parajes.

“Es muy gratificante poder visitar emprendimientos de estas características, donde se destaca la producción y el turismo a través del trabajo de sus propietarios”, señaló.

Por su parte, Ewdokimoff resaltó el trabajo realizado durante más de tres décadas por la familia Reguilo y la forma en que el turismo se convirtió en una alternativa para acompañar la actividad productiva.

“Es el trabajo de más de 30 años de una familia que puso en valor su chacra con una visión agroecológica-orgánica, y cómo estos emprendimientos encuentran su subsistencia con la apertura del turismo”, sostuvo.

Arakawa, en tanto, destacó el vínculo de los propietarios con la naturaleza y el cuidado del ambiente, además de remarcar el aporte que realizan emprendimientos familiares de estas características al desarrollo de la región.

Caricias del Bosque forma parte así de las propuestas que combinan producción, naturaleza y turismo en el Valle 16 de Octubre, con una historia construida durante más de tres décadas en Los Cipreses.