24 septiembre, 2026
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Cascadas Nant y Fall todo el año

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Trevelin es mucho más que un destino.

Es naturaleza, historia, cultura y también las historias de quienes todos los días hacen crecer este lugar.

A pocos kilómetros de la localidad, el agua se abre paso entre el bosque y las montañas, formando una sucesión de cascadas que convierten a este lugar en uno de los espacios naturales más visitados de la zona.

Soy Fabio Durando y esto es Trevelin en Primera Persona, un espacio para conocer nuestro valle a través de sus protagonistas.

Hoy, conocemos Cascadas Nant y Fall.

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