Cascadas Nant y Fall todo el año

Trevelin es mucho más que un destino.

Es naturaleza, historia, cultura y también las historias de quienes todos los días hacen crecer este lugar.

A pocos kilómetros de la localidad, el agua se abre paso entre el bosque y las montañas, formando una sucesión de cascadas que convierten a este lugar en uno de los espacios naturales más visitados de la zona.

Soy Fabio Durando y esto es Trevelin en Primera Persona, un espacio para conocer nuestro valle a través de sus protagonistas.

Hoy, conocemos Cascadas Nant y Fall.