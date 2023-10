Caso José Crettón: un año y dos meses de búsqueda de justicia

Se cumplió un año y dos meses de la desaparición, en la localidad de El Maitén, de José Crettón. La audiencia de acusación sería el próximo 30 de octubre. Por el hecho hay dos detenidos con prisión preventiva Carlos Peinepil y Daniel Napal, exmarido de la pareja de José Crettón.

El joven Crettón, de 18 años, se fue a vivir a la localidad de El Maitén con Marcela González, de 37 años, esta ex pareja de Daniel Napal. A Napal no le habría gustado esta situación por eso junto a su cómplice habría secuestrado, acecinado y enterrado posteriormente el cuerpo del joven, que hasta ahora no aparece.

En dialogo con El Diario Web, Lucas Crettón, tío del joven indicó que “La situación está casi como en el primer día, no hay mucha diferencia, lo que ha hecho la justicia es trabajar con la hipótesis de que ha José fue secuestrado, asesinado y ocultado su cuerpo parque estas personas queden impune”, y sostuvo que “para nosotros no va haber justicia hasta que José no aparezca. No estamos conforme que estén dos detenido y que se llegue al juicio, hasta que no aparezca el cuerpo de José”.´

“hubo un rastrillaje llamativamente en el mismo lugar que lo han hecho como tres veces, incluso nosotros, no estamos conforme con esto porque primero se había rastrillado y segundo porque nos enteramos por terceros, nunca nadie se acercó a informarnos. Nos enteramos por un medio de El maiten que el resultado fue negativo”, manifestó, Crettón.

Llamado del Gobernador Electo

“hace dos semanas atrás me llamó el Gobernador electo”, por Ignacio Torres, “respondiendo a mi reclamo donde él se compromete ha continuar la búsqueda una vez iniciado su mandato”, indicó Lucas Crettón, “se comprometió a una búsqueda exudativa y concreta de José, va a poner a disposición la cúpula policial hasta que aparezca. Esto no da un poco de esperanza, porque ahora el treinta de octubre se presenta la acusación y por ende se cierra la investigación judicial y se deja de buscar”.

Lugares sin rastrillar e investigación paralela

“Esta mujer Marcela González, tiene un campo ahí en Cholila, y durante la investigación surgió que uno de los detenidos tenia tierra negra en los bolsillos, en una de las camperas que se le fue secuestrada y en el único lugar donde hay tierra negra es en Cholila justamente en el campo de esta mujer y previo a esto, Nepal, amenazó a la ex mujer que el día que tenga a alguien lo iba a matar y se lo iba a ir a tirar lo más cerca de ella posible y que más cerca que adentro de su propio campo no?”, detalló, Lucas Crettón.

“Nosotros hemos hecho una investigación paralela, y la palabra de nosotros no vale, no tiene valor y no es tomada en consideración”, en un a investigación paralela, “descubrimos quien manejaba la camioneta esa noche era la hija de este asesino, la cual no está imputada. En un momento cuando comento esta situación, resulta que la justica ya sabía que había participado esta mujer”, cuestionó el familiar de José Crettón.

A partir del “treinta de octubre se hace la acusación y lo lamentable de esto que se va hacer en Lago Puelo y para nosotros es otro golpe duro porque significa gastos, estamos viendo esta situación, como el caso es de El Maitén lo tiene que llevar adelante la fiscalía de Lago Puelo”, concluyó Crettón.