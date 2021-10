Cesar Treffinger: nos han querido imponer la megaminería en la época de pandemia

Lo manifestó el candidado a Senador por el Pich, Cesar Treffinger manifestó en conferencia de prensa que “nos han querido imponer la megaminería en la época de pandemia, la legislatura provincial quería aprobar algo que no tiene licencia social”, y agregó “Si nos confía el pueblo el honor de poder representarlo, le daremos tratamiento en el congreso nacional a todas las problemáticas de la provincia y así propondremos soluciones a cada localidad de nuestra querida provincia que lo precise”.

En el local Partidario de la localidad de Esquel, se presentaron los candidatos del Partido Independiente del Chubut Cesar Treffinger, Andrea Toro, Maira Frías y Marcelo Rubia, finalizando la primera semana de recorrido, con más de una docena de localidades visitadas. –

En un momento de su presentación, la candidata a senadora en segundo término, Andrea Toro, señaló que “los ciudadanos están descreídos de la política y quieren una oxigenación” además agregó que “cuando nos conocen pueden ver que como candidatos recorremos y escuchamos a los vecinos de cada lugar, se sorprenden en que hay un Partido Independiente y que somos la alternativa. “

Por su parte, la candidata a Diputada Nacional, Maira Frias dijo que “hemos recorrido la comarca y nos han acompañado los vecinos que se contactaron con nosotros y aquellos a los que fuimos a buscar. Es muy grata la aceptación de la ciudadanía. El objetivo del partido es pregonar el bienestar del pueblo, es decir que entendemos como espacio político que los valores y principios fundamentales deben ser revalorizados.”

En ese sentido, Marcelo Rubia compañero de fórmula de la Dra. Frias, agregó que “Estamos muy agradecidos por el recibimiento de todos los vecinos de las localidades que hemos visitado. Dejamos de ser una sorpresa electoral, hoy somos la alternativa que los ciudadanos elijaran el 14 de noviembre y seremos el equipo de trabajo que todos se merecen en el Congreso Nacional”.

Cesar Treffinger, candidato a Senador Nacional por el Partido Independiente de Chubut en unidad con Ciudadanos por Chubut –partido que él lidera-, se refirió a la actual campaña electoral y se refirió a uno de los temas centrales de la Comarca Andina, al decir que “ La cordillera es un paraíso y rectificamos que el PICh No está de acuerdo con la megaminería, desde el 2002 que la ciudadanía está luchando por esto y si no tiene licencia social no está permitido, esta será la base para evaluar cada tema que nos toque estudiar; no olvidemos que los representantes son un instrumento el pueblo que es el soberano, la voluntad del pueblo debe ser siempre respetada“.

“Me considero un emprendedor, soy una persona que hace 30 años que trabaja, y lo que me motivo a incursionar en política fue el ver como la situación cada vez esta peor, no quiero quedarme con los brazos cruzados mientras todo empeora, con el apoyo de mi familia decidí fundar el partido Ciudadanos por Chubut el cual no fue aprobado en tiempo y forma, esto dio la oportunidad de conocer a la Dra. Andrea Toro con quien decidimos generar esta unidad con el Partido Independiente del Chubut. Esto nos permite ser la alternativa política para la familia chubutense, hay muchas personas en la provincia que no se sienten representados, solo nos hacen saber tres cosas no quieren que le mientan más, no quieren que le roben más y quieren que los políticos dejen de faltarle el respeto, que se pongan a trabajar con responsabilidad y seriedad”.

También expreso “vivimos en una provincia donde los camioneros arriesgan su vida en las rutas, donde los petroleros arriesgan su vida en el campo, donde muchas personas arriesgan su vida en la pesca; sin embargo tenemos legisladores provinciales que no pagan ganancias y cobran sueldos altísimos por un trabajo que es de muy baja calidad institucional en la representación que realizan, tampoco podemos olvidar la cantidad de actos de corrupción que se han dado en la provincia como las causas Embrujo, Revelacion, IPV, Emergencia Climática (entre otras), cerrando con la desgracias que sufrimos los incendios de la comarca; estas son las consecuencias que tenemos cuando no elegimos bien a nuestros representantes, los mismos que responden a un lado u otro de la grieta. Hoy tenemos la oportunidad de ser la alternativa, por eso le pido a la familia Chubutense que apoye la lista 151”